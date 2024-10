Los detalles de la investigación por lavado de activos de los exejecutivos de Primus en Perú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El caso Primus continúa avanzando en Chile a través de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, entidad que indaga posibles delitos relacionados con fraude y administración desleal que habrían cometido los exejecutivos del factoring, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.

En paralelo, en Perú, el Ministerio Público de ese país también inició una investigación, centrada en un presunto lavado de activos por parte de Coeymans y Amenábar vinculado a operaciones con el factoring que tiene oficinas en dicho país.

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima citará a declarar a Coeymans y Amenábar, ambos implicados en las acusaciones.

En conversación con DF, el abogado penalista contratado por Primus para la arista en Perú, César Nakazaki, señaló que la investigación por lavado de activos está en etapa preliminar.

“En el caso de Amenábar, la Fiscalía peruana ha logrado establecer la compra de bienes con fondos provenientes del fraude, mientras que para Coeymans, los antecedentes aún no han sido recabados”, indicó el abogado de Primus en Perú.

El abogado penalista contratado por Primus para la arista en Perú, César Nakazaki,.

Compra de bienes

En el marco de la investigación, hay una serie de compras de bienes que están bajo la lupa de la Fiscalía peruana.

Según Nakazaki, a Ignacio Amenábar se le atribuye la adquisición de un departamento, un automóvil marca Jaguar, así como la compra de una flota de vehículos.

En el caso de Coeymans, la investigación se centra en su presunta introducción de dinero en efectivo a Perú. Y parte de estos fondos, según apuntó el abogado de Primus, habrían sido trasladados posteriormente a Panamá.

“Según declaraciones de testigos, el dinero era transportado en maletas, pero aún no se ha determinado su paradero”, explicó el abogado. Se estima que las sumas involucradas ascienden a cerca de US$ 10 millones.

La Fiscalía de Perú ha citado a declarar a los implicados, aunque por ahora todos se han acogido a su derecho a guardar silencio. En el caso de Coeymans la audiencia será virtual.

La extradición de Coeymans

Tras el estallido del escándalo en Chile, el exgerente general de Primus, Francisco Coeymans, se trasladó a Perú. Previo a su formalización frente a la justicia chilena, viajó a Lima el 26 de marzo y desde entonces se mantiene en suelo peruano.

Tras una alerta de la Fiscalía a Interpol, el exCEO de Primus fue detenido en dos ocasiones y, en un intento por asentarse en ese país, contrajo matrimonio desde la prisión.

Actualmente, sigue recluido en Pucallpa, ciudad ubicada cerca del Amazonas peruano, a la espera de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos por estafa, administración desleal y falsificación de documentos, entre otros.

Según Nakazaki, Primus pidió su declaración antes de que sea trasladado a Chile, aunque el proceso de extradición sigue sin una fecha establecida. “Lo estamos monitoreando, pero aún no hay certeza de cuándo será entregado a la justicia chilena”, sostuvo el abogado.

Además, comentó que Coeymans presentó varios recursos de hábeas corpus (amparo) en un intento por recuperar su libertad, pero la Corte Suprema de Perú ratificó su permanencia en prisión mientras se completan los trámites de extradición.

“Está haciendo varios intentos por salir en libertad, pero la Corte decidió mantenerlo en prisión y avanzar con los trámites para entregarlo a la justicia chilena”, destacó el abogado.

Nakazaki también comentó que Coeymans habría intentado influir económicamente en las autoridades para obtener su libertad.

“Hasta el juez de Pucallpa nos comentó que había tratado de llegar a él, pero se ha mantenido firme”, afirmó.

A pesar de estos intentos, hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal por soborno de parte de las autoridades peruanas. “Lo concreto es que estamos cuidando que no haya un hábeas corpus fraudulento que lo libere, pero ya ha perdido dos. No sé hasta cuándo seguirá intentando salir por una puerta falsa”, aseguró Nakazaki.

Ruta del dinero y responsabilidades

En el caso de Amenábar, la Fiscalía peruana habría logrado establecer la ruta del dinero y su participación en el esquema fraudulento.

Según Nakazaki, “Amenábar no tiene cómo justificar un origen lícito del dinero que enviaba a Perú, y no puede explicar su procedencia más allá de los fondos apropiados del fraude del cual Primus es víctima”.

Ante esta situación, afirmó que Amenábar estaría evaluando la posibilidad de reconocer su responsabilidad en el delito, buscando una condena menor en comparación a la de Coeymans, con el objetivo de evitar la prisión.

“Tenemos la expectativa de que esta apertura de Amenábar, en su intento por evitar la cárcel, nos proporcione más información relevante para la investigación”, concluyó Nakazaki.