Los mercados globales enfrentan un nuevo riesgo geopolítico y ven al petróleo como una guía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los mercados financieros globales, ya sacudidos por las elevadas tasas de interés, ahora enfrentan una nueva dosis de incertidumbre geopolítica luego del ataque sorpresa de Hamás contra Israel.

El ataque del sábado y la posterior declaración de guerra de Israel corren el riesgo de desconcertar a los mercados cuando reabran el lunes, y los inversionistas consideran la reacción del precio del petróleo como una guía, aunque los operadores de crudo no anticipan un aumento desmedido.

¿La guerra entre Israel y Hamás se extenderá al resto de la región? La pregunta clave entre los traders de cara a la apertura del mercado petrolero

El sentimiento hacia las acciones podría verse afectado con el contrato de fin de semana de IG en Wall Street cayendo aproximadamente un 0,4% al mediodía del domingo en Londres. Los operadores de bonos necesitarán determinar rápidamente si el choque es una razón para apresurarse a buscar la seguridad del dólar, evitando la deuda de mayor rendimiento, o para temer otro ataque de inflación.

Las consecuencias en los mercados probablemente estarán determinadas por si el conflicto se extiende al resto de la región de Medio Oriente. Irán es a la vez un importante productor de petróleo y partidario de Hamás.

“Las crisis geopolíticas en Medio Oriente generalmente han causado que los precios del petróleo suban y los precios de las acciones caigan”, dijo Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research Inc. “Mucho dependerá de si la crisis resulta ser otro estallido a corto plazo. o algo mucho más grande como una guerra entre Israel e Irán”.

A continuación presentamos un resumen de las respuestas de inversores, economistas, operadores y estrategas de mercado a las noticias del fin de semana:

Gonzalo Lardies, gestor senior de fondos de renta variable de Andbank

“Esto añadirá más incertidumbre a los mercados, ya que la inflación y el crecimiento darán un paso atrás y el riesgo geopolítico ocupará un lugar central. Podríamos esperar un aumento de la volatilidad, y la renta fija a corto plazo volverá a ser un refugio seguro, mientras que los sectores cíclicos estarán en el centro de atención”.

Guillermo Santos, jefe de estrategia de la firma española de banca privada iCapital

“Es evidente que cualquier extensión de esto a los países productores de petróleo, Arabia Saudita a la cabeza, podría encarecer el precio del petróleo crudo con efectos inflacionarios negativos para Occidente y significaría tasas más altas durante más tiempo y mercados bursátiles en caída si el Lo anterior provocó una recesión”.

Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital:

“No espero que la situación tenga un impacto significativo en los mercados. Esta es una situación terrible que viene desde hace mucho tiempo, pero aparte de cierta volatilidad a corto plazo, no debería tener un gran impacto”.

George Lagarias, economista jefe de Mazars:

“El riesgo número uno para la economía global es la posibilidad de una tercera ola de inflación, justo cuando la actual está amainando. El estallido de tensiones en Medio Oriente podría hacer subir los precios de la energía y socavar los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación. El status quo geopolítico se ha vuelto cada vez más desequilibrado en los últimos años, por lo que los resultados de esta nueva crisis podrían ser más abiertos de lo que los mercados quisieran creer”.

Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC:

“En el corto plazo, es posible que veamos un poco de volatilidad, pero cuando se da un paso atrás y se analiza, empresa por empresa, si un conflicto regional afectará su poder de generación de ganancias, en la mayoría de los casos la respuesta es no. Es una circunstancia desafortunada, pero tendrá poco o ningún impacto en el poder adquisitivo agregado”.

John Leiper, director de inversiones de Titan Asset Management:

“Si bien la configuración geopolítica es muy diferente a la de principios de los años 70 en la región, existe un riesgo real de que veamos una fuerte reacción de Israel que trastorne las negociaciones lideradas por Arabia Saudita y podría hacer que Estados Unidos refuerce las sanciones contra Irán. lo que haría que el precio del petróleo aumentara a partir de aquí”.

Andrea Tueni, director de ventas de Saxo banque France:

“No espero un gran impacto en los mercados europeos o estadounidenses. Por supuesto, los riesgos geopolíticos son importantes dependiendo de cómo evolucione la escala del conflicto. Por supuesto, los mercados bursátiles locales están reaccionando, pero no espero el mismo impacto mañana. La única clase de activo a la que podemos recurrir para ver una posible reacción es el petróleo, pero no espero un gran aumento de los precios dado que no hay ningún impacto en la oferta por el momento”.