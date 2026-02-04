Nasdaq considera una nueva regla de "entrada rápida" antes de grandes salidas a bolsa como la de SpaceX

El operador plantea recortar de tres meses a solo 15 días el plazo para que grandes empresas recién listadas puedan incorporarse al índice, en un año en que se esperan varias IPO tecnológicas de alto peso.

El propietario del índice Nasdaq 100 propone acelerar la inclusión de empresas de gran capitalización recién cotizadas en este referente bursátil ampliamente seguido, en momentos en que una serie de gigantes tecnológicos estaría preparando su salida a bolsa este año.

Conocida como la regla de “entrada rápida”, la modificación permitiría que una nueva acción se sume al Nasdaq 100 tras sus primeros 15 días de cotización, según informó el operador en un comunicado. Actualmente, el requisito es de al menos tres meses.

La iniciativa subraya la presión sobre los proveedores de índices para adaptarse a un mercado en el que las empresas esperan más tiempo para listarse, liberando enormes montos de valor de mercado apenas debutan. Entre las compañías que se espera que realicen ofertas públicas iniciales este año figura SpaceX, cuya valoración potencial de US$ 1,3 billones (millones de millones) la convertiría en una de las mayores firmas del Nasdaq 100.

“Podría existir la preocupación de que los fondos pasivos se vean perjudicados en un escenario en el que la nueva acción suba aún más y requiera una mayor rotación al incorporarla”, dijo Kaasha Saini, directora de estrategia de índices de Jefferies. “El cambio propuesto haría que el índice sea más representativo del mercado de manera oportuna”.

El Nasdaq 100 se compara directamente con más de US$ 600 mil millones en fondos cotizados (ETF) a nivel mundial y se ha convertido en un barómetro clave del mercado accionario, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, que elevó con fuerza a las mayores tecnológicas. Con el Nasdaq compitiendo por las IPO frente a rivales como la Bolsa de Nueva York, el tamaño de los fondos indexados vinculados al Nasdaq 100 podría ayudarle a atraer nuevas cotizaciones.

Otros administradores de índices, como MSCI, ya han adoptado estrategias para asegurar la inclusión de grandes IPO poco después de su debut. En cambio, hoy el ingreso al Nasdaq 100 exige tres meses de maduración -periodo en el que la acción debe demostrar suficiente liquidez y estabilidad de precio- y normalmente se materializa durante la reconstitución anual de diciembre.

"Entrada rápida"

La regla de “entrada rápida” forma parte de una consulta del sector que concluirá a fines de este mes. Si el comité de gestión de índices del Nasdaq la aprueba tras recabar la opinión de los accionistas, el cambio entraría en vigor después del próximo reajuste trimestral de marzo.

“A medida que las estructuras corporativas evolucionan y los activos indexados bajo gestión continúan creciendo, es cada vez más importante que la metodología garantice la inclusión oportuna de las mayores empresas no financieras que cotizan en Nasdaq y mantenga la replicabilidad para los gestores pasivos”, señaló Nasdaq.

Invesco, cuyo ETF de US$ 410 mil millones que replica el Nasdaq 100 es el mayor de su tipo y se identifica con el ticker QQQ, consideró la propuesta como una nueva señal del compromiso del Nasdaq con la innovación. “La evolución es un elemento necesario para garantizar que los índices basados en reglas se adapten al cambiante entorno del mercado”, afirmó la gestora.

Nueva fórmula

Para garantizar la inclusión de las empresas más grandes, Nasdaq también propuso calcular la capitalización bursátil basándose tanto en las acciones cotizadas como en las no cotizadas, en lugar de solo las cotizadas actualmente. Sin embargo, esto no afectará la ponderación de las empresas en el índice, ya que esta seguirá determinada por el valor de las acciones que pueden cotizar en la bolsa.

Otra revisión prevista se refiere al capital flotante de una acción, es decir, la cantidad de acciones disponibles para su negociación. Si bien se eliminará el requisito mínimo del 10% de capital flotante para ser elegible, se ha diseñado un nuevo enfoque para incluir a las empresas cuyas acciones pertenecen mayoritariamente a directivos corporativos o cuya negociación está restringida.

En concreto, a aquellas con un capital flotante inferior al 20% se les multiplicará su valor de mercado por un factor de 5, con un límite del 100%, al calcular su ponderación en el índice. De esta forma, las acciones con bajo capital flotante pueden preservar la inversión para los fondos que utilizan el Nasdaq 100 como referencia.

“Aparentemente, la idea es mantener en el índice a las empresas de baja flotación si son económicamente lo suficientemente grandes”, dijo Antti Petajisto, director de acciones de Brooklyn Investment Group.