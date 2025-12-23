SpaceX, la empresa de Elon Musk que se encamina a protagonizar la mayor apertura bursátil de la historia en 2026
El mercado estima que la firma aeroespacial llegaría a tener un valor en mercado de US$ 1,5 billones.
La mayor apertura bursátil de la historia podría concretarse en 2026. Se trata de SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, que podría debutar en Wall Street si las condiciones de mercado lo ameritan y si el apetito por adquirir las acciones de la firma se mantiene.
De concretarse, el empresario podría protagonizar la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés), de la historia, con una capitalización bursátil estimada en torno a los US$ 1,5 billones (millones de millones).
Según proyecciones del mercado, la operación incluso podría superar los US$ 29 mil millones recaudados por Saudi Aramco en su debut bursátil de 2019, que hasta ahora ostenta el récord como la mayor apertura.
Venta secundaria
Si bien SpaceX ha reconocido que el calendario bursátil sigue siendo incierto, y que una eventual apertura dependerá tanto de la ejecución operativa como de las condiciones de mercado, ya comenzó a mostrar señales concretas de su camino hacia el mercado accionario.
Recientemente, SpaceX comenzó una venta secundaria de papeles entre sus actuales accionistas, en una operación que permitirá transar hasta US$ 2.560 millones en papeles.
US$ 421 es el valor por acción de la venta secundaria
Elon Musk, fundador y CEO de Spacex: Foto: Reuters
En paralelo, la firma se comprometió a recomprar una parte de esas acciones a US$ 421 por título, lo que, según estimaciones de Bloomberg, valora a la empresa en torno a los US$ 800 mil millones.
Este monto consolida a SpaceX como la compañía privada de mayor valor en el mundo. Uno de sus principales activos es la empresa de satélites que ofrece internet, Starlink.
Desde la perspectiva del mercado, este tipo de transacciones funcionará como un termómetro para valorizar a aquellas empresas privadas.
A juicio del head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres, “el hecho de que la valoración por la firma continúe aumentando refuerza la visión de que existe una demanda sólida en el mercado privado, asociada en gran medida al crecimiento de Starlink y a las expectativas en torno al programa de la nave espacial Starship”.
Y si bien estas ventas secundarias responden, en parte, al interés por ponerle un valor a la marca, SpaceX suele operar bajo un mecanismo recurrente de recompra de acciones.
“El flujo de caja de SpaceX ha sido positivo durante muchos años y hacemos recompras de acciones dos veces al año para brindar liquidez a empleados e inversionistas”, señaló Elon Musk en una publicación del 6 de diciembre en su plataforma X.
Impacto del anuncio
El anuncio de la eventual apertura bursátil tuvo un impacto directo en la fortuna personal de Musk, la que habría sobrepasado los US$ 600 mil millones, “siendo la primera persona en superar dicho umbral”, según Mieres.
Los planes de SpaceX impulsaron al alza las acciones de otras compañías vinculadas al sector espacial. EchoStar, por ejemplo, llegó a subir hasta 12% en Nueva York en la jornada posterior al anuncio, mientras que la empresa de transporte espacial Rocket extendió sus ganancias hasta un 4,3%.
