Nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones y permisología marcan primera jornada de Chile Day en Nueva York

Desde Nueva York, EEUU

Con lluvia intermitente en la Gran Manzana, este jueves se dio inicio a una nueva versión de Chile Day en Nueva York, Estados Unidos.

Unas 400 personas ingresaron al Centro de Convenciones Madison 360, copando la totalidad de las sillas disponibles del salón principal ubicado en el quinto piso.

El evento -al que se dio el puntapié inicial a las 8:45 horas- reúne a una serie de autoridades, ejecutivos chilenos y extranjeros, además de directores de empresas, y tiene como objetivo exponer las fortalezas y oportunidades que ofrece Chile como polo de inversión extranjera.

“(El regulador, que debe definir el benchmark) tiene una tarea bastante ingrata, que es ser el responsable de todos los malos resultados que ocurran cuando hay una crisis, (algo) que va a ocurrir”. ALEJANDRO BEZANILLA, GERENTE GENERAL AFP HABITAT

¿El ausente? Anuncios por parte de las autoridades a los inversionistas.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una serie de temas que cruzaron el encuentro, como la necesidad de reactivar el crecimiento, permisología, tensiones mundiales y las implicancias de la nueva reforma de pensiones en el sistema financiero.

A pesar de que es el plato fuerte de este viernes, en la primera jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se robó varias miradas tanto en los pasillos, como en salones.

El titular de las finanzas públicas tuvo una serie de reuniones privadas con altos ejecutivos de empresas y dentro de los temas que se expusieron estuvo la polémica que se generó en los últimos días luego que se conociera que unos 25.000 funcionarios públicos salieron del país encontrándose con licencia médica.

El dinamismo de la economía y el potencial de Chile de crecer sobre las actuales cifras también fueron motivo de preocupación del sector privado hacia el jefe de la billetera fiscal.

“En los próximos días, a principios de junio, esperamos publicar los términos de referencia para la consultoría (para la construcción del régimen de inversión) en Mercado Público”. ÚRSULA SCHWARZHAUPT, GERENTE GENERAL AFP HABITAT

Todo esto, junto con la necesidad de poner el pie en el acelerador para impulsar la esperada reforma que permita atacar la llamada “permisología” (ver nota relacionada en página 3).

Polémica en pensiones

Otro de los temas que marcó la agenda fue la implementación de la reforma de pensiones.

En el panel denominado “El nuevo régimen de inversión para los fondos de pensiones chilenos: desafíos y oportunidades”, el CEO de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla pasó su mensaje: si bien existe una oportunidad para ejecutar bien la puesta en marcha, advirtió una serie de riesgos que podrían llevar a un resultado negativo.

El gerente general de la AFP más grande de la industria -medido en activos administrados- enumeró varios riesgos. Entre estos, comenzó destacando el benchmark (cartera de referencia) que definirá la Superintendencia de Pensiones.

“Lo que tienes que hacer es que las Afores, en este caso las AFP en Chile, fijen su atención en la tasa de reemplazo”. SERGIO MÉNDEZ, COUNTRY HEAD BLACKROCK MÉXICO

“Lo que vamos a tener que hacer es seguir este benchmark sin desviarnos”, dijo y estimó que el resultado en materia de pensiones va a depender exclusivamente de cómo se defina esta banda de referencia, “porque no va a haber espacio para las AFP de moverse”.

Entre las preocupaciones de Bezanilla, está que la autoridad, que tiene el reto de definir el benchmark, “tiene una tarea bastante ingrata, que es ser el responsable de todos los malos resultados que ocurran cuando hay una crisis, (algo) que va a ocurrir”.

Una nota de alerta, a juicio de Bezanilla, es que el incentivo es a ser conservador en materia de inversiones “para no ser responsable de esas pérdidas”.

Además, el ejecutivo de la administradora insistió en el riesgo que ve en la licitación del stock, medida que, a su juicio, va en el sentido contrario de mirar las pensiones en el largo plazo.

“Lo que se quería lograr con los fondos generacionales, que es aprovechar estos premios de mercado, se puede contrarrestar con la obligación que vamos a tener las AFP de cada dos años, liquidar un 10% del fondo”, alertó.

Señaló que “el llamado es a tener en cuenta estos riesgos que acabamos de plantear y tratar de mitigarlos. Pero, también, el llamado es que quizás debamos repensar partes de la legislación y es necesario hacer esos cambios”, instó el ejecutivo.

Añadió que “tenemos tiempo y no me cerraría a la idea de que en las cosas en donde nos demos cuenta que la regulación no es posible de resolverlo, también pensar en cambios a la reforma recién aprobada”.

Los pasos del regulador

La intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados de la Superintendencia de Pensiones, Ursula Schwarzhaupt, representó la mirada del regulador en Chile Day.

Adelantó que “en los próximos días, a principios de junio, esperamos publicar los términos de referencia para la consultoría (sobre la construcción del régimen de inversión) en la plataforma de Mercado Público”. El estudio comenzaría en agosto .

Consultada por modelos mundiales que servirán de referencia para este proceso, la intendenta de regulación mencionó una serie de esquemas de distintos países, de los cuales planteó que se puede aprender de los aciertos y los desafíos que implicaron.

Entre esos, destacó la masificación de los fondos generaciones en Estados Unidos, junto con resaltar el modelo de Nest en Reino Unido.

En tanto, relevó la experiencia de México en cuanto a la comunicación que ha habido de cara a los afiliados, de manera de explicar que el sistema debe estar orientado con una mirada de largo plazo. Y también, mencionó los casos de Australia y Colombia.

El caso de México

Respecto de México, país pionero en la implementación de fondos generacionales en América Latina, el country head de BlackRock en dicho país, Sergio Méndez, afirmó que “lo que tienes que hacer es que las Afores, en este caso las AFP en Chile, fijen su atención en la tasa de reemplazo”.

Y, además, manifestó que la regulación no solo debe enfocarse en los límites. “Todo lo que haga fricción al momento de preparar una cartera, (...) hace que las áreas de inversión y sobre todo el management del Afore o la AFP se fije en el corto plazo y no en el largo plazo”, recomendó.