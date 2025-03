Ricardo Budinich, liquidador de Sartor AGF: “Es muy probable que una parte importante del dinero invertido de los aportantes se pierda”

El 6 de enero de 2025, el ingeniero civil industrial, Ricardo Budinich, arribó hasta las oficinas de Sartor AGF con un mandato claro: ser el liquidador de la administradora que, desde diciembre de 2024, estaba intervenida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El regulador detectó profundas deficiencias en su modelo de negocio, por inversiones en sociedades relacionadas a ejecutivos, directores y propietarios de la administradora. El 15 de noviembre de 2024, el regulador revocó la licencia de la firma e inició su proceso de liquidación.

Tras un breve paso del funcionario de la CMF, Fernando Pérez, como liquidador, la tarea de intervenir a Sartor recayó en Budinich, un ejecutivo conocido en el mercado como destacado gerente de finanzas y agudo miembro de comités de vigilancia de fondos para las AFP.

Pero el proceso no ha estado exento de obstáculos, ya que un grupo de más de 200 aportantes denunciaron falta de transparencia en la liquidación de la gestora y las labores asociadas de Budinich, como la selección de nuevos valorizadores y auditores para los fondos de la administradora.

“El fondo de inversión privado Tactical Sport, que es dueño de las acciones de Azul Azul, tiene una deuda impaga de $ 7.200 millones con Cerro el Plomo, sociedad vinculada a los controladores (de Sartor), la que, a su vez, se los debe a cada uno de los fondos públicos Sartor Leasing y Táctico. Ese es dinero de los aportantes y estamos haciendo todas las gestiones para recuperarlo”.

En tanto, una demanda por una deuda con el banco panameño ASB Bank Corp -ligado a Credicorp Capital- forzó la liquidación anticipada del fondo más grande de la firma: “Sartor Leasing”, que acumulaba un patrimonio de $ 76.552 millones.

En este marco y después de dos meses de trabajo, Budinich respondió por escrito un cuestionario de DF, siendo su primera entrevista con un medio de comunicación.

“Desde el momento en que asumimos la tarea de llevar adelante el proceso de liquidación de Sartor AGF, encomendada por la CMF, hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en resguardar el interés de todos los aportantes de los fondos que depositaron su confianza en la administradora”, afirmó.

- ¿Cuáles son sus principales hallazgos como liquidador?

- Lamentablemente, lo que pudimos constatar al analizar las carteras de inversión y la gestión realizada por la administración previa, es que encontramos deficiencias que afectaron gravemente la solvencia y liquidez de los fondos, lo que entiendo, motivó la resolución de revocación de licencia por parte de la CMF.

Se pueden decir muchas cosas, pero los hechos son claros. En Sartor AGF se gestionaron miles de millones de pesos en financiamiento de los fondos públicos, provenientes de aportantes que pusieron su confianza, en algunos casos sus ahorros de toda una vida. Estos dineros terminaron en entidades y en sociedades vinculadas a los anteriores controladores de la AGF, las que al momento de tomar esas deudas ya mostraban evidentes problemas de solvencia y liquidez, y además, varias venían renovándose sucesivamente sin mediar siquiera pago de intereses.

Esa es la realidad. Ese es el origen del problema y, por eso, el 28 de enero de 2025, remitimos a la CMF un hecho esencial donde advertimos que existían deterioros significativos en la valorización de los activos por la anterior administración de la AGF y, consecuentemente, después informamos la suspensión del cálculo y comunicación del valor cuota diario para los fondos rescatables.

Actualmente, estamos a toda máquina trabajando sobre la gestión de los activos en cartera, esto es, administrando los activos, gestionando activamente la cobranza de cerca de $ 70.000 millones (prejudicial y judicial) donde una parte significativa de las entidades deudoras morosas corresponde a sociedades vinculadas a los exdirectores y administradores de la AGF, e invirtiendo la liquidez en fondos mutuos tipo 1 y depósitos a plazo a 30 días en la moneda de contabilización del fondo, según lo instruido por la CMF, con la finalidad de conservar el patrimonio de los fondos bajo administración.

- ¿Cuáles son los principales avances de su gestión?

- A través de dos estudios jurídicos, iniciamos acciones de cobranza judicial de los instrumentos vencidos suscritos por la anterior administración, la mayor parte vinculadas a ellos.

Reemplazamos al auditor externo. Nos encontramos con la sorpresa de que figuraba un crédito relevante de los fondos con unos de los socios de esta empresa. Contratamos a PwC para que haga una valorización profesional e independiente de los activos de cada fondo; tenemos avanzadas gestiones con varias AGF para traspasar la administración de los fondos no rescatables, y citaremos para estos fines a las asambleas de aportantes.

Foto: Julio Castro

Aportantes

- ¿Cómo ha sido la relación con los aportantes de Sartor?

- Me he reunido con decenas de aportantes y lamentablemente, me ha tocado dar muy malas noticias, y es que es muy probable que una parte importante del dinero que invirtieron en fondos de Sartor se pierda. Y esto es porque los activos de deuda privada que priman en los fondos, en una parte muy relevante, estaban en empresas insolventes de propiedad o vinculadas a los ex controladores.

Por eso, responsablemente y pensando en todos los aportantes, les he dicho que necesitamos el informe del valorizador externo para saber realmente el valor de los activos y poder así estimar lo que realmente representan los fondos, para confirmar la viabilidad o no del traspaso de su administración a otra AGF o evaluar la liquidación de los mismos y determinar lo que aportantes y acreedores puedan reclamar.

Con una estimación realista del valor de los activos de los fondos, no sólo se pueden viabilizar las decisiones de las asambleas de aportantes de los fondos no rescatables de cambiar su administración a otra AGF, sino que también, podemos ver si hay fondos rescatables que pudieran ser traspasados a otra AGF para no tener que liquidarlos. Ciertamente, no dejaremos ninguna opción por analizar con el fin de maximizar el valor de las cuotas de los aportantes.

Deudas del fondo que controla la “U”

- ¿Cómo avanza el proceso de cobros de las acreencias de los fondos de deuda privada?

- Como señalaba antes, hemos iniciado procesos de cobranza judicial y extrajudicial a estas sociedades. Pero queda camino por recorrer, viendo deudor por deudor. Para que se haga una idea, a nivel agregado la cartera de los fondos administrados por Sartor AGF contiene inversiones por casi $ 270 mil millones en créditos, de los cuales casi $ 127 mil millones, un 47%, corresponden a sociedades vinculadas a los excontroladores.

Esa cartera está prácticamente completa en mora. Esa es la realidad.

Por cierto, vamos a agotar todas las opciones que nos da la ley para cobrar esas deudas y resarcir a los aportantes y acreedores de los fondos. Por ejemplo, hemos iniciado gestiones de cobranza prejudicial y judicial a Danke, Ecapital, Ecapital Leasing, Ageco SpA, ACO SpA, Autofidem Spa, Tactical Sports, Te Vi Spa, Sadelle Spa, entre otras.

El fondo de inversión privado Tactical Sport, que es dueño de las acciones de Azul Azul, tiene una deuda impaga por cerca de $ 7.200 millones con Cerro el Plomo, sociedad vinculada a los controladores, la que a su vez se los debe a cada uno de los fondos públicos Sartor Leasing y Táctico. Ese es dinero de los aportantes de los fondos y estamos haciendo todas las gestiones para recuperarlo.

En este escenario, la única acción que tiene efecto para los aportantes de Sartor por parte de los controladores de esas sociedades deudoras, que antes administraban la AGF, es que paguen sus deudas a los fondos.

Sartor Leasing

- ¿Cómo se explica la situación ocurrida con el fondo de inversión “Sartor Leasing”? ¿Por qué, una vez en liquidación, la AGF dejó de pagar el préstamo a ASB Bank?

- Como es de público conocimiento, ASB Bank Corp procedió al embargo de la cuenta corriente y de los activos consistentes en pagarés de los que el fondo Sartor Leasing es titular, lo que puso en riesgo los derechos de los aportantes de dicho fondo y la estabilidad de este. Es importante recordar que las deudas del fondo Sartor Leasing que generan el embargo, fueron contraídas por la anterior administración de Sartor AGF, previo a mi designación.

Estas obligaciones no pudieron ser cumplidas en tiempo y forma debido a la situación en que se encuentran los fondos administrados, y no tiene otra explicación que una, la estructura de la anterior administración estaba basada en la renovación sucesiva de pagarés con relacionados, captación de recursos de nuevos aportantes y operaciones circulares entre fondos.

Eso se cortó porque se suspendieron los aportes, no se renovaron los pagarés a deudores con problemas de solvencia, ejecutándose esas obligaciones y se terminaron las operaciones de financiamiento cruzados.

Así las cosas, tras el embargo, la situación del fondo Sartor Leasing evidencia riesgos que afectan la cobranza, el flujo de caja, la calidad de los activos, el trabajo de los auditores externos y de los valorizadores, por mencionar los más relevantes. Por eso solicitamos a la CMF evaluar la liquidación del fondo, dado que no hay más opciones que resguarden el interés de todos los aportantes y acreedores por igual.

- ¿En qué consistirá la liquidación de “Sartor Leasing”? ¿Cómo se desarrollará el proceso?

- La CMF resolvió la liquidación del fondo de inversión Sartor Leasing, con el objeto de resguardar el interés público y de los aportantes del fondo. De esta manera, habiéndose liquidado el fondo Sartor Leasing, los aportantes pasarán a tener la calidad de acreedores del fondo.

- ¿Qué pasará con los fondos de los aportantes de “Sartor Leasing”? ¿Se puede hablar de pérdida total?

- El monto de la acreencia se determinará cuando se cuente con la correcta valorización de las carteras, tarea en la que está trabajando el valorizador externo, PwC.

Una vez obtenida la valorización, esta será comunicada oportunamente a cada Aportante. En todo caso, responsablemente, puedo adelantar que la pérdida puede ser significativa en algunos casos.

Valorizaciones

- ¿Dónde se evidenciaron los principales problemas de valorización en los Fondos de Sartor AGF? ¿Puede ejemplificar esto?

- Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que los aportantes, las personas más perjudicadas en este caso, lo comprendan. Y créame que no ha sido fácil llegar a este punto. Acá hay un intrincado modelo, que ya no es de negocios, sino que un modelo cuidadosamente diseñado, donde observamos inversiones circulares entre fondos públicos y privados.

En síntesis, el tema está en la calidad de los deudores a los cuales los fondos les otorgaron crédito que se encuentran en las carteras de inversiones vigente o vencidas (en las cuentas por cobrar, vencimiento y cupones por cobrar) de los respectivos fondos, y que implica una sobrevaluación de estos activos, la mayor parte de los cuales corresponde a pagarés.

En este sentido, se identificó alta exposición a deudores “cercanos a Sartor”, que tendrían una baja y/o incierta probabilidad de pago o recupero, explicada por la antigüedad de las deudas originales, independiente de encontrarse vigentes en las carteras al momento de la intervención de la CMF, por cuanto respecto de esas deudas se registran, en algunos casos, solo pago de los intereses y en otros casos, como se dijo, se evidencian sucesivas renovaciones de los pagarés.

En algunos casos esto ocurre por años. En definitiva, en las carteras de los fondos, directa o indirectamente, figuraban como activos deudas que no se pagaban, por medio de los mecanismos descritos. Además, estas deudas, en la mayoría de los casos, no contaban con garantías asociadas.

AGF y valorizador

- ¿En qué etapa se encuentra el proceso de selección de AGF que tomará los fondos de Sartor?

- A la fecha tenemos 12 administradoras interesadas por los fondos no rescatables y estamos en la etapa de evaluar los contratos de confidencialidad y due diligence.

- ¿Las AGF seleccionadas serán sometidas a votación de los aportantes o designadas por usted?

- Tal como establece la Ley, la palabra final en los fondos no rescatables la tienen los propios aportantes de estos, quienes, a través de una asamblea extraordinaria de aportantes, deben decidir el futuro del fondo. En particular, en los tres fondos no rescatables de Sartor AGF, ya se han celebrado las asambleas extraordinarias, donde se aprobó sustituir a Sartor AGF por otra administradora.