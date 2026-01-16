Solo siete de 57 AGF: las gerentas generales que encabezan la industria de fondos local

Aunque la presencia femenina en la alta administración de las empresas del sector financiero ha ido paulatinamente al alza, aún sigue al debe respecto de mercados más desarrollados. En el caso de la industria de administradoras generales de fondos (AGF), de un total de 57 compañías registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solo siete son lideradas por mujeres en su gerencia general.

Pese a ello, tanto la Asociación de Fondos Mutuos (AFM) y la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) son lideradas por mujeres: Macarena Ossa y Pilar Concha, respectivamente.

“La participación femenina en la industria de fondos es baja, sobre todo en cargos de liderazgo. Esto es bastante similar a otras industrias financieras, lo que habla de que existe un desafío generalizado de aumentar la participación a nivel de gerencias generales y puestos de primera línea”, alertó Concha.

María Fernanda Macías, Sura AGF

Es ingeniera comercial con especialización en gerencia financiera de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Desde fines de 2025, es gerenta general de la AGF de Sura en reemplazo de Andrés Karmelic.

Con 20 años en el grupo, inició su carrera en ING -que fue adquirida en 2011 por el holding colombiano- como analista en los negocios de gestión de activos y pensiones (2006 y 2012). Tras la llegada de Sura, se desarrolló como analista senior de renta variable de Asia en AFP Capital. Antes de su actual cargo, fue head de productos y jefa de control de la AGF.

Gabriela Gurovich, Banchile AGF

Economista y magíster en Economía de la Universidad Católica, cuenta con un magíster en Ingeniería Financiera de la Universidad de Cornell, en EEUU.

Arribó como CEO de Banchile en 2022 y actualmente preside la Asociación de Fondos Mutuos. Además, es consejera del comité financiero del Ministerio de Hacienda.

Anteriormente, se desempeñó como asesora económica de la presidencia del Banco Central y jefa de gabinete de la CMF.

Dentro de sus puestos previos, entre 2013 y 2018 integró Corso, el entonces family office de Maria Teresa Solari, donde lideró las inversiones internacionales de la firma.

Bárbara Reyes, Sigma AGF

La ingeniera comercial y magíster en dirección de empresas de la Universidad del Bío-Bío tiene 10 años de experiencia en el mercado y es una de las gerentas generales más jóvenes de la industria.

Desde julio de 2025, lidera Sigma AGF -de la que es cofundadora-, tras ejercer como gerenta de operaciones y como encargada de cumplimiento y control interno entre 2023 y 2024. En 2018 cofundó la corredora de bolsa de productos Finmas.

Anteriormente integró las áreas de riesgos y análisis de crédito en Tattersall (2016 y 2017), Bantattersall (2015 y 2016) y Sodimac (2014).

Paula Espinoza, Banco Internacional AGF

La ingeniera civil industrial de la Universidad de Santiago tiene una trayectoria de 25 años en la industria de fondos. Desde julio de 2024 lidera la AGF de Banco Internacional como gerenta general. El grueso de su carrera la desarrolló en BancoEstado AGF, firma a la que ingresó en 2000, y en la que alcanzó el cargo de gerenta corporativa e institucional. Entre 2015 y 2022 fue subgerenta de inversiones, liderando equipos de portfolio managers y analistas, con responsabilidad sobre fondos de renta fija, money market y otras estrategias. En la AGF de BancoEstado también fue jefa de la mesa de dinero, portfolio manager, analista de estudios, control de inversiones y encargada de operaciones y procesos.

Jessica Arias, Volcom Capital

Ingeniera civil industrial de la Universidad de Santiago y master en ciencias de la Universidad Metropolitana de Manchester, cuenta con casi 20 años en la industria.

Desde marzo de 2020 se desempeña como CEO de Volcom Capital, firma de la que es socia y a la que se incorporó en 2016 como gerente de operaciones.

Inició su carrera en AFP Habitat, donde trabajó entre 2008 y 2014 en el área de control de inversiones. En ese período fue analista junior, analista senior y jefa de control de inversiones extranjeras.

Su primer puesto en la AFP fue analista de gestión en la gerencia de operaciones, con foco en control de gestión, presupuestos, auditorías y riesgo operacional.

Foto: Julio Castro

Claudia Torres, Bci Asset Management

Es ingeniera comercial de la Universidad Católica y tiene un MBA en la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Acumula más de 20 años de experiencia en la industria financiera y gestión de activos.

Desde junio de 2021 se desempeña como gerenta general de Bci Asset Management, tras una carrera de más de 18 años en la firma del grupo Yarur.

Entre 2015 y 2022, fue gerente de research & asset allocation de la AGF y, anteriormente, ocupó el cargo de subgerenta de asset allocation.

Anteriormente, entre los años 2004 y 2008, fue analista senior de asset allocation internacional, consejera de inversiones en banca privada y analista senior de inversiones en Penta Inversiones.

Inició su carrera en First Financial, firma enfocada en asesoría financiera y operaciones de fusiones y adquisiciones.

Catalina Correa, LAB Capital

Ingeniera comercial de la Universidad Católica con más de 16 años de trayectoria en la industria financiera.

Desde diciembre de 2025, se desempeña como gerenta general de LAB Capital, cargo al que arribó en reemplazo de Michele Brautigam, quien actualmente se desempeña como asesora del equipo ejecutivo de la gestora.

Previamente, entre septiembre y diciembre de 2025, Correa ocupó el cargo de gerenta comercial en Zurich AGF.

Su carrera se desarrolló principalmente en la aseguradora Zurich Insurance, y entre noviembre de 2018 y septiembre de 2025 fue gerenta de distribución institucional.

Antes de ello, trabajó en EuroAmerica entre 2009 y 2018, en el área de ahorro para empresas y canales externos.