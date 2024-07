Ventas de activos fuera del “core business”: la estrategia de las grandes compañías para ganar liquidez en los últimos años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En los últimos años, el negocio de fusiones y adquisiciones (M&A) se ha visto impulsado por las ventas de activos fijos, fuera del core business de las grandes compañías, principalmente de energía, telecomunicaciones y commodities.

Pertenecientes en su mayoría a negocios de infraestructura y con Entel, Telefónica y WOM como principales vendedores, a la fecha se totalizan 12 transacciones por poco más de US$ 8.300 millones desde 2018, según un compilado realizado por DF.

Para el socio líder de M&A de Deloitte, José Campos, estas transacciones han implicado la desinversión en activos que “no forman parte de la estrategia actual o futura de la compañía”, e identificó una concentración de este tipo de operaciones en 2018, 2019 y 2021.

“Entre los factores que explican estas tendencias se encuentran los cambios de Gobierno (que implican muchas veces cambios de objetivos a nivel país), la tendencia al alza del dólar, los todavía presentes efectos de la pandemia y la gestión de la liquidez, así como los cambios geopolíticos de los tiempos más recientes”, explicó.

Con todo, la tendencia se estaría ralentizando en Chile, según la “Encuesta de Expectativas Empresariales” de EY.

“La gran mayoría de los encuestados (75%) no tiene planes de realizar fusiones, adquisiciones o desinversiones en los próximos meses y entre quienes sí las realizarán, menos de un tercio (27%) espera poner foco en actividades principales y venta de activos no esenciales”, apuntó el socio de Estrategia y Adquisiciones de EY, Cristián Sepúlveda.

Data centers y fibra óptica

En detalle, en los actores del sector de las telecomunicaciones, “se ha visto un carve out (separación de un negocio) de sus principales activos fijos, como data centers, torres y fibra óptica”, detalló el gerente de Deals de PwC Chile, Agustín Herrera.

“Hay actores que han migrado su modelo de negocios, enfocándose en el servicio que entregan a sus clientes y externalizando los servicios de red, nube o torres, entre otros, manteniendo balances más livianos, con menos activos, pero también menos pasivos”, explicó.

Por el lado de los data centers, tanto Telefónica (por US$ 600 millones en 2019 a la gestora española Asterion) como Entel (asesorados por Bank of America, por US$ 736 millones en 2022 a la norteamericana Equinix) vendieron sus centros.

La venta de las antenas, en tanto, ha sido una tendencia transversal. En 2019, Entel vendió a la norteamericana American Tower Corporation (ATC) un portafolio de antenas en Chile y Perú por US$ 772 millones.

Más tarde, en 2021, la misma ATC adquirió las torres de Movistar Chile (Telefónica) por cerca de US$ 1.100 millones.

WOM también salió al mercado y en 2022 vendió 3.800 antenas a la estadounidense Phoenix Tower International, en US$ 930 millones. Scotiabank fue asesor financiero de la firma de EEUU.

La fibra óptica salió poco después al mercado que las antenas, cuando en 2021 Telefónica vendió el 60% de sus activos en el segmento a la gestora de inversiones KKR en unos US$ 600 millones.

La asociación entre Telefónica y KKR pasó a llamarse On Net Fibra, compañía que en 2023 adquirió por US$ 432 millones el negocio de fibra óptica de Entel. Esta última había mandatado al banco BNP Paribas para buscar un comprador para esta red, y lo volvió a fichar este año para vender el remanente de sus activos en este segmento, reveló DF MAS.

Líneas de transmisión

En otras industrias, como la minería y energía, lidera, por lejos, la enajenación de líneas de transmisión y fue el sector que inició la oleada de ventas en los últimos seis años.

El primer deal fue en 2018, cuando Aes Gener, asesorado por BTG Pactual Chile, vendió el 20% de su negocio de transmisión a Chilquinta por unos US$ 220 millones.

Mientras que Minera Centinela (asesorados por Santander CIB, por US$ 117 millones en 2018 a la española Red Eléctrica) y CGE (asesorados por BTG Pactual, por US$ 167 millones en 2019 a la portuguesa REN) también vendieron su negocio transmisor.

En tanto, en 2021 llegó la segunda transacción más grande, cuando Colbún vendió sus líneas de transmisión al fondo de pensiones holandés APG en US$ 1.295 millones. La chilena fue asesorada por los bancos JPMorgan y BTG Pactual.

La mayor venta ocurrió un año después. En 2022, Enel vendió su negocio de transmisión y subestaciones al Grupo Saesa, controlado por dos fondos de pensiones canadienses, por US$ 1.345 millones. El centenario banco de inversión Rothschild & Co actuó como asesor financiero de Enel.

Desde el mercado destacaron que dentro de las ventas que se mantienen activas o “vivas”, se encuentra la enajenación de las líneas de transmisión de CMPC, cuyo mandato posee BTG Pactual Chile.