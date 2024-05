Wall Street abre a la espera de los resultados de Nvidia y ante la cautela de la Fed

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, con el Dow Jones, su principal indicador, subiendo un tímido 0,05% hasta 39.965 puntos, mientras el mercado permanece atento a los resultados de mañana de la tecnológica Nvidia y a las próximas decisiones de la Fed sobre las tasas de interés.

Diez minutos después de la apertura del lunes, el selectivo S&P 500 caía un 0,13%, para quedar en 5.325 puntos, y el Nasdaq retrocedía en 0,36%, hasta 18.695 unidades.

Los tres índices alcanzaron máximos históricos recientemente gracias al optimismo de los inversores con las nuevas aplicaciones de la IA, tras anuncios de compañías como Google u OpenAI, y por la moderación de la Reserva Federal en su política de subida de tasas de interés.

No obstante, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, llamó ayer a mantener la cautela indicando que aún no están en posición de afirmar que se encaminan al objetivo del 2% de inflación y que, por lo tanto, "es demasiado pronto para decir si la reciente desaceleración del proceso desinflacionario será duradera".

En todo caso, la jornada de hoy está también expectante al desempeño del tecnológico Nasdaq, que ayer registró su récord llegando a los 16.794 puntos y hoy arrancó la sesión por debajo de este umbral, a la espera de los resultados de Nvidia.

Antes de la presentación de sus resultados trimestrales, Nvidia se dejaba aproximadamente el 1,1% en los primeros compases de la sesión.

Sin embargo, las expectativas que tiene el mercado puestas en la compañía son altas. Un aumento de más de seis veces en sus acciones desde principios de 2023 han convertido a Nvidia en la tercera empresa más valiosa de Wall Street, con un valor de más de US$ 2.300 millones.

Asimismo, el gigante tecnológico Microsoft, que también se nutre de innovaciones creadas por Nvidia, inaugura hoy su conferencia anual de desarrolladores, Build 2024, donde se prevén novedades y anuncios significativos para el sector.

Por sectores, Wall Street abrió con tantas ganancias como pérdidas, con el relativo a los servicios (0,9%) y el de bienes esenciales (0,55%) liderando las subidas; mientras que el de bienes no esenciales (-0,44%) y el industrial (-0,36%) eran los que más caían.

Entre los 30 valores del Dow Jones, sobresalía el avance de International Business Machine (2,26%) y de JP Morgan Chase (1,59%), cuyo director ejecutivo, Jamie Dimon, anunció ayer que su jubilación está "más cerca que nunca". En tanto, otras compañías como Verizon (-1,66%) y Boeing (-1,55%) encabezaban las pérdidas.

Cobre se aleja de los US$ 5

Por su parte, el precio del cobre -el que los últimos días ha captado la atención de los mercados por tocar los US$ 5 la libra-, se estaría alejando del máximo.

Cochilco informó la mañana de este martes que el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres llegaba a US$ 4,887 la libra (US$ 10.775,0 la tonelada), lo que representaba una caída diaria de 0,76%. Con todo, el promedio 2024 sigue estando por sobre los US$ 4 la libra, específicamente en US$ 4,035.

El retroceso se da en un contexto de rally del cobre. El lunes, los futuros del metal rojo subieron 0,57% a US$ 5,08 la libra al término de la jornada, logrando un máximo histórico de cierre por segunda vez consecutiva.

Por su parte, el primer día de la semana, el cobre spot marcaba un alza de 4,41% ubicándose en US$ 4,92 la libra, también un máximo histórico de cierre.