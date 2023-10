El cobre es la principal apuesta por los metales básicos en 2024 en seminario de la Bolsa de Metales de Londres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cobre es abrumadoramente la principal apuesta para los metales básicos el próximo año, dijeron este lunes los asistentes a un evento de la Bolsa de Metales de Londres (LME, su sigla en inglés).

El cobre obtuvo el 53% de los votos en una encuesta informal realizada en el Seminario de la LME sobre qué metal básico tendría más probabilidades de subir en 2024, después de que una serie de analistas presentaron sus argumentos para cada uno de los seis metales básicos que cotizan en la LME más el acero.

El estaño ocupa el segundo lugar, con un 23%, y los demás oscilan entre el 4% y el 9%.

El analista Max Layton, de Citibank, se mostró moderadamente bajista en cuanto a las perspectivas del cobre a corto plazo, pero cree que una vez que se disipen las dudas sobre el crecimiento macroeconómico, es probable que los precios suban.

El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) podría subir hasta los US$ 12 mil o US$ 15 mil dólares por tonelada métrica en 2025, desde los cerca de US$ 8.100 de este lunes, impulsado por el aumento de la demanda para la transición energética, que probablemente no será satisfecha por la expansión de la producción minera.

El aluminio, que soólo obtuvo el 5% de los votos, tiene unas perspectivas bajistas debido al gran aumento de la producción, especialmente de material reciclado en China, dijo Jorge Vázquez, de la consultora Harbor Aluminium. "La oferta está en auge", afirmó, añadiendo que otro factor bajista es que el proceso de reducción de suministro no ha terminado.

La consultora Harbor espera una expansión de la oferta de aluminio de 6,9 millones de toneladas métricas el año que viene y de 7,2 millones en 2025, de las que el 79% cada año serán secundarias, o metal reciclado, añadió Vázquez.

La producción mundial de aluminio primario se situaría en torno a las 70 millones de toneladas en 2023.