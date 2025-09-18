Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados
Mercados

Las grandes tecnológicas y las small caps suben tras el recorte de tasas de la Fed

El índice S&P 500 subió un 0,8% a las 10:25 am en Nueva York, mientras que el Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, subió 1,2%, liderado por las ganancias de los gigantes Nvidia y Tesla.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 18 de septiembre de 2025 a las 12:27 hrs.

nasdaq FED mercados internacionales
<p>Las grandes tecnológicas y las small caps suben tras el recorte de tasas de la Fed</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Yazigi responde a Super de Pensiones: no es correcto señalar que las comisiones “están fuera de norma”
2
Economía y Política

Presidenta del Banco Central le envía un mensaje al mercado: Llevaremos la inflación a la meta del 3%
3
Economía y Política

Grandes empresarios y fallo por Dominga: “Es una clara demostración de la urgente necesidad de contar con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico”
4
Economía y Política

La Moneda analiza fallo de la Suprema por Dominga, pero Vallejo enfatiza: “Siempre vamos a equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental”
5
DF MAS

La distendida comida de Mario Marcel y Carolina Tohá junto a un grupo de amigos en el restaurante Squella
6
DF MAS

35 empresas y $350 millones invertidos: así ha funcionado el primer distrito industrial de Chile en Renca
7
Economía y Política

Las alertas que levantan los economistas Pablo García y Kevin Cowan sobre el mercado de capitales chileno
8
Empresas

Gigante china estaría en conversaciones avanzadas para comprar Transelec por más de US$ 4 mil millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete