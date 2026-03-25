Futuros Climáticos, la plataforma de planificación territorial que ya utilizan municipios de la Región de Los Lagos
La herramienta integra datos de alta resolución con información territorial y climática en un mapa interactivo que permite mejorar la toma de decisiones y la gestión de riesgos. "Ya hemos logrado hacer una modelación del futuro climático de las 30 comunas de la región", dijo una integrante del equipo.
Noticias destacadas
Con el objetivo de apoyar la planificación territorial y la evaluación de riesgos para la adaptación climática en municipios, gobiernos regionales y empresas, nació Futuros Climáticos, una plataforma tecnológica interactiva que permite proyectar escenarios de cambio climático a escala local, traducir información compleja y generar reportes para facilitar la toma de decisiones.
Actualmente, la herramienta la están utilizando municipios de la Región de Los Lagos, tras realizar entre 2022 y 2024 un piloto en conjunto con el Gobierno Regional.
La solución forma parte de Futuros Territoriales, una iniciativa impulsada por el Centro de Observación de la Tierra y el Espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que integra datos satelitales, modelación y análisis territorial para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Su foco está en anticipar escenarios y desarrollar herramientas aplicadas frente al cambio climático.
Futuros Climáticos se originó en un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) adjudicado en 2020 y fue desarrollada inicialmente por Csiro Chile Research, bajo la dirección de Francisco Bravo -hoy académico de la UAI-, junto a un equipo interdisciplinario conformado por los investigadores Claudio Pareja, Álvaro Salazar, Diego Ocampo, Jonathan Hodge, Rodrigo Bustamante y María Paz Acuña.
Acuña presentó Futuros Climáticos en la edición 19 de los reconocimientos que la academia de innovación para mujeres Her Global Impact entrega a los mejores proyectos de cada generación, como caso de éxito tras ganar la categoría “Emprendimiento I+D” en la versión 18.
En este contexto, la investigadora explicó a DF que la plataforma integra datos climáticos “de alta resolución, a escala de 5 kilómetros, con información territorial relevante” y un modelo predictivo, que en conjunto permiten explorar de forma interactiva distintos escenarios a través de una interfaz basada en mapas.
“Los usuarios pueden seleccionar escalas de análisis, desde comunas hasta cuencas, incorporar variables climáticas y territoriales, y aplicar filtros para identificar zonas críticas o con potencial de adaptación. Esto facilita el análisis de impactos en ámbitos como medio ambiente, desarrollo productivo, población e infraestructura, y la generación de insumos concretos para la planificación territorial y la toma de decisiones informadas”, comentó la académica.
Proyecciones
Acuña dijo que la utilización de la plataforma en la Región de Los Lagos ha permitido generar informes comunales para identificar oportunidades de adaptación climática, por ejemplo, en el desarrollo agrícola, y riesgos frente a eventos extremos, como el aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias.
"Se ha logrado hacer una modelación del futuro climático de las 30 comunas de la región en variables climáticas fundamentales".
Añadió que buscan aplicar la plataforma en otras regiones, como Magallanes, y ampliar su uso al sector privado, principalmente en empresas y consultoras ambientales.
También adelantó que están en conversaciones para incursionar en sectores como la acuicultura.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete