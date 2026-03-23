Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera

Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.

Luego de vender su primera empresa emergente en 2023, la emprendedora peruana Melissa Amado acaba de ser seleccionada por Start-Up Chile con Genius Mining AI, compañía que desarrolla agentes de inteligencia artificial (IA) para optimizar la cadena de valor minera.

La licenciada en Administración de Negocios Internacionales entró al sector minero a los 19 años por una invitación de un profesor universitario en Lima para participar en una práctica de logística. Luego de pasar por distintos roles, en 2020 fundó Deep Pit, su primera startup, que desarrolló un software con IA para mejorar la eficiencia en las operaciones mineras.

Su apuesta funcionó. En tres años trabajaban con las cinco principales mineras peruanas, compitiendo con empresas de Australia y Canadá que llevaban décadas en el mercado. En 2023, captaron la atención de la alemana Stracon Group, que adquirió la compañía.

Tras la venta, y debido a una cláusula de no competencia, Amado -alumni de la generación 8 de la Academia de Innovación de Her Global Impact- se presentó a un concurso organizado por la NASA, que ganó con un proyecto de machine learning capaz de predecir tormentas solares utilizando datos reales de la agencia espacial estadounidense.

"Como éramos expertos en minería y en modelos de machine learning, eso nos abrió la mente", dijo Amado.

Eso, dijo, le sirvió para volver al ruedo con una nueva startup.

En 2025, tras vencer el “contrato de no competencia” (non-compete agreement) nació Genius Mining AI. La propuesta es más ambiciosa que la anterior: agentes inteligentes con aprendizaje por refuerzo para optimizar la cadena de valor minera completa, desde que el mineral sale de la planta hasta que llega al puerto de despacho. El dolor que identificaron es que las compañías mineras pierden más de US$ 400 millones al año por no tomar decisiones en tiempo real.

"Son ricas en datos, pero pobres en decisiones", dijo.

Con apenas ocho meses de vida y financiamiento propio hasta ahora, Genius Mining AI fue seleccionada en la categoría Ignite de Start-Up Chile, la aceleradora de Corfo.

Amado fundó la startup con su esposo Jorge Lozano, entre otros. Y con él, y parte del equipo, se trasladaron a Santiago para participar del programa, y planean constituir legalmente la empresa en Chile, desde donde proyectan operar hacia el resto de la región.

Actualmente ejecutan proyectos con BHP Escondida y Gold Fields, y adelantó que su plan para los próximos 24 meses es operar con 10 minas entre Chile y Perú, participar en ferias internacionales como Exponor y levantar capital para continuar el desarrollo de la compañía.