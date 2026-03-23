Aterriza nuevo director de Trabajo con la tarea de priorizar dictámenes por 40 horas

Tras varios días de espera, finalmente este lunes, pasadas las 15.30 hrs, desembarcó en la Dirección del Trabajo el nuevo director del servicio: David Oddó.

El abogado llegó a las instalaciones del servicio en calle Agustinas acompañado del subsecretario del ramo, Gustavo Rosende.

Con su aterrizaje, se materializa el uso de una de las 12 “balas de plata”, facultad que le permite al Presidente de la República, José Antonio Kast, nombrar 12 autoridades de servicio de forma directa, en los primeros tres meses de Gobierno.

“Ya comenzamos a materializar todo lo que hemos ido adelantando en los últimos 12 días que llevamos de Gobierno. Hemos conversado con David Oddó por encargo del Presidente y, por supuesto, del Ministro del Trabajo, para poder precisamente ir haciéndonos cargo de todos aquellos desafíos que hemos ido planteando”, dijo Rosende.

El nuevo director del Trabajo se hace cargo del servicio en un escenario en el cual las nuevas autoridades han confirmado la revisión y corrección de varios dictámenes relacionados a la Ley de 40 horas, en particular aquellos que dicen relación con los trabajadores exentos del control de jornada y el tiempo de colación, entre otros temas.

De hecho, el pasado 13 de marzo Rosende declaró a Diario Financiero que la DT “y sus dictámenes deben limitarse a interpretar la Ley, no a ampliarla ni a crear reglas que el legislador no estableció”.

Así planteó que van a impulsar una revisión de aquellos pronunciamientos que, desde su perspectiva “exceden el marco legal o que han generado interpretaciones que van más allá de la norma, con el objetivo de asegurar que la aplicación del artículo 22 -y en general de la legislación laboral- sea coherente con lo que el Congreso aprobó y entregue mayor certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. Nuestro principio en esta materia es muy claro: cumplir la ley y aplicarla correctamente, sin sobre interpretarla ni utilizar la vía administrativa para modificar su contenido”.

Este lunes, tras el estreno de Oddó, Rosende recalcó que “el encargo que le estamos haciendo al director del Trabajo, es que él pueda hacer una revisión integral de los dictámenes. Nosotros, en principio, nos hemos encargado de anticiparle cuáles son nuestros énfasis como Gobierno, pero claramente será él, el nuevo director del Trabajo, quien se haga cargo de presentar un planteamiento más integral de aquellos dictámenes que nosotros no hayamos tenido a la vista”, dijo.

La trayectoria

Oddó es abogado de la Universidad Católica de Chile y cuenta con trayectoria en el ámbito laboral, y al interior de la propia DT, aunque en dos roles distintos.

En la anterior administración de Sebastián Piñera, entre abril y noviembre de 2018, fue jefe de asesores del gabinete del entonces director nacional, Mauricio Peñaloza, y luego, entre noviembre de 2018 hasta marzo de 2020 -tras ganar un concurso por Alta Dirección Pública-, fue jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, cargo desde el cual se pronunció sobre temas de alta discusión en materia laboral.

En el ámbito privado, se ha desempeñado como gerente senior en consultoría legal de personas en EY, y como socio y consultor laboral y organizacional en Peñaloza Consultores, entre otras experiencias. En esos roles, ha tenido un acercamiento con diversos gremios empresariales.

También tiene experiencia en docencia, ya que es profesor del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, y también docente en la Universidad de los Andes, y otras casas de estudio.