Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

La Fed cumplió con las expectativas del mercado y mantuvo la tasa en su rango de 5,25%-5,50%. Wall Street reaccionó con un cierre al alza, que se extendió a las bolsas de la región (excepto Perú y Chile, cerradas por feriado).

El mercado reaccionó así a lo que se percibe como un giro en el sesgo de la Fed hacia una postura, si no expansiva, al menos no tan restrictiva. En su rueda de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo referencias a lo mucho que ha avanzado el emisor en su ajuste monetario y en su lucha contra la inflación. Muy importante fue la referencia al alza de los rendimientos de los bonos de largo plazo, que se traduce en un ajuste de las condiciones monetarias en el mercado.

Sin embargo, Powell intentó no generar demasiadas expectativas. Consultado si la tasa de interés de referencia ha alcanzado su punto máximo en este ciclo, Powell contestó que “no estamos seguros de que no, no estamos seguros de que hayamos alcanzado un nivel suficientemente restrictivo”. Powell insistió que, si bien la inflación ha bajado, (en 3,7%) aún está muy por encima del objetivo de 2%. “Unos meses de buenos datos son sólo el principio de lo que hará falta para generar confianza”, agregó.

El buen cierre de Wall Street da impulso a los índices en Asia y Europa. El índice regional en Asia sube 1,20%, en una sesión que ve sólo a la bolsa de Shanghái en rojo. El Nikkei (1,10%) lidera los avances en esta región, tras el anuncio de un paquete de estímulo fiscal por unos US$113 mil millones. En Europa, el Stoxx600 sube un 0,67%. La sesión está marcada por la espera de la decisión el Banco de Inglaterra, que se espera siga los pasos de la Fed y mantenga la tasa en 5,25%.

Los futuros de Wall Street se alinean con la búsqueda de una apertura al alza, pero se han debilitado desde el inicio de la sesión europea. Quizás en reacción a los débiles datos económicos publicados ayer en EEUU. El índice ISM PMI de manufacturas registró una sorpresiva caída en octubre, profundizando su presencia en terreno de contracción. El índice marcó 46,7, muy por debajo del 49,5 que esperaban los analistas, en un índice donde las cifras bajo 50 son señales recesivas. Además, la encuesta ADP de empleo privado reportó 113 mil contrataciones, muy por debajo de las 150 mil esperadas para octubre, pero todavía marcando un alza respecto a las 89 mil de septiembre.

El dólar opera con una fuerte baja (0,48%) y las tasas de los bonos del Tesoro caen hasta 15 puntos en reacción a las señales de debilidad económica. La atención se concentra ahora en el reporte de subsidios por desempleo de hoy y el informe laboral que se publicará mañana, con las cifras de contrataciones no agrícolas.

La debilidad del dólar da espacio para una sesión al alza de los commodities. Pero el avance de más de 1% del petróleo obedece además a un aumento del riesgo de una expansión del conflicto fuera de Israel y Gaza. EEUU ha pedido un cese de los ataques para permitir la evacuación de civiles desde Gaza, después de que la agrupación terrorista Hamás haya autorizado la salida de algunos extranjeros y heridos hacia Egipto.

Diario Financiero adelanta la agenda que presentará el presidente Gabriel Boric a Joe Biden en su reunión bilateral de hoy. Otro titular destaca que la posible quiebra de WeWork no afectaría las operaciones en Chile y otros países de la región.

Recuerden que los mercados de México y Brasil están cerrados hoy por feriado.

