Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Reales ofertas o no, altas tasas de interés o no, los consumidores estadounidenses no se dejaron amedrentar. Adobe Analytics reporta que las ventas en línea sumaron unos US$9.800 millones en Estados Unidos, y casi US$71.000 millones a nivel global.

Para el mercado estadounidense la cifra representa un alza de 7,5% respecto al año pasado. También representa que el consumidor estadounidense está desafiando la desaceleración de la economía, mientras la deuda de tarjetas de crédito sube a niveles récord (casi US$1 billón en el tercer trimestre).

El mercado no reacciona con mucho optimismo a los reportes. Hay que tener en cuenta, que un aumento del consumo va contra los planes de la Reserva Federal para poner fin al alza de tasas.

Los índices comienzan la semana con bajas moderadas, también golpeados por una nueva contracción de las utilidades de las empresas chinas (-7,8%). Pero quizás lo que está afectando más es la demora en el despliegue del esperado plan de rescate o soporte al sector inmobiliario. Por su parte, Reuters reporta que el banco central chino “animará” a la banca privada a financiar a empresas privadas y ofrecer condiciones más laxas con préstamos vencidos.

En lo político, el titular es para la situación en Gaza. La comunidad internacional está presionando para la extensión de la tregua entre Israel y Hamás, cuyo plazo vence hoy. El objetivo es permitir la liberación de más rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, también capta algunos titulares ante reportes de que no irá a la COP28. No hay una explicación oficial, pero se sugiere desde la Casa Blanca que Biden está concentrado en la situación en Medio Oriente. Así que el presidente Gabriel Boric no será el único en saltarse la cita.

Gracias a quienes contestaron la encuesta en nuestro podcast o me enviaron sus comentarios vía email. El 60% apoya la idea de que el Presidente se quede en el país, concentrado en la agenda doméstica. David Undurraga es escéptico de las razones dadas por Presidencia y cree que se quedará para “ejercer soft-power por el “en contra” en el plebiscito”.

Entre quienes critican la decisión de Boric, María Victoria Ruiz-Tagle recuerda: “Esta Cumbre, es un hecho relevante para no tan sólo mejorar la calidad medioambiental, sino que promover entre los países una integración empresarial y de mercado con empresas que tengan su calificación ESG”.

Por su parte, David Gómez García me escribió con una interesante observación: “Cada vez que un presidente desiste de asistir a un encuentro fuera del país, es porque algo grave está pasando. Por lo tanto, si las razones son por los temas de migración y seguridad, da la señal de que esto está peor que antes o lejos de resolverse”.

Diario Financiero titula con la propuesta que llevará Chile a la COP28 para reducir las emisiones de metado; y Julio Cordano, negociador jefe del país en la cumbre, explica los hitos que se esperan en el encuentro. No olviden que pueden escuchar más sobre la COP28 en un nuestro podcast especial del viernes pasado, en conversación con Pamela Méndez, socia líder de sustentabilidad EY Chile.

Otro tema clave en la agenda en Chile es la proximidad del plebiscito para la reforma constitucional. La última encuesta Cadem muestra un cierre en las preferencias, con ocho puntos de diferencia entre el “a favor” (46%) y el “en contra” (38%).

ATENTOS A: