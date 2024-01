Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Se siente bien estar de vuelta después de una semana de descanso y celebraciones. Ansiaba retomar la rutina, y parece que el sentimiento en los mercados es similar. El mercado no se une al “New year, New me”. El ánimo en la primera sesión de 2024 es más bien “New Year, Same me”.

Los futuros de Wall Street operan planos, las acciones europeas suben moderadamente. Detrás de estos movimientos están ideas que dominaron la segunda parte de 2023: la inflación se desacelera rápidamente y los bancos centrales están listos para iniciar un ciclo de recortes de tasas.

En las próximas semanas serán las especulaciones sobre si la Fed realizará el primer recorte en marzo o no. ¿O será que la Fed esperará hasta mayor y dejará el honor de la primera baja de tasa al BCE? En todo caso, por ahora, las apuestas en el mercado se han ajustado moderadamente y la probabilidad de un recorte de 25 puntos base en marzo es de 70%.

Asia se desacopla del optimismo y tiene una sesión negativa, marcada por la caída de 1,52% en Hong Kong. Débiles índices de PMI de manufacturas en Asia pesan sobre el ánimo de los inversionistas, así como el discurso de Año Nuevo del presidente de China, Xi Jinping. En su intervención, Xi prometió que consolidarán la recuperación económica y destacó los avances en innovación y el desarrollo de nuevos pilares de crecimiento. Pero, Xi se quedo corto en anunciar medidas concretas para impulsar la confianza de los consumidores. Además, dejó en claro que China insistirá en la reunificación de Taiwán.

Este año se cumplen 75 años de la República Popular China bajo el control del régimen comunista. Así que es de esperar que el “tema de Taiwán” cobre mayor presencia en la dinámica geopolítica mundial.

Otro foco de tensión es el Mar Rojo. El mundo comienza el año con reportes de que Irán envía un barco de guerra a la zona, después de que Estados Unidos hundiera embarcaciones de sus aliados las milicias hutíes. El petróleo reacciona con un alza de 2%, que lleva al barril de crudo Brent cerca de los US$79. La intensificación de los bombardeos rusos en Ucrania queda relegada entre los titulares ante el surgimiento de este nuevo polo de tensión.

Fuera de la geopolítica, hay un gran protagonista esta mañana y es el bitcoin. La criptomoneda avanza hacia los US$46.000, en respuesta a las expectativas de la inminente aprobación del ETF de bictoin al contado. Este fondo indexado y cotizado en bolsa facilitaría, ya dentro de un marco más institucional, la inversión en bitcoin. Analistas de Goldman Sachs anticiparon que la aprobación del ETF se daría en los primeros días de este año e impulsaría a otras criptomonedas.

Diario Financiero abre su edición con un especial sobre hitos y temas relevantes para este 2024. Otro titular destaca la entrevista con la ministra secretaria general del Gobierno Camila Vallejo, quien afirma: “La asociación (Codelco-SQM) nos permitirá sentar las bases de lo que sería una empresa nacional del litio”.

Muchas gracias a quienes me saludaron por Navidad y Año Nuevo a través de mi correo electrónico y mis redes sociales. Prometo contestar pronto. ¿Tienen ideas para el newsletter y/o el podcast? Escríbanme a mvelez@df.cl o en mis redes como @marcelavelez.

ATENTOS A: