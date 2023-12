Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Si no son fans de Taylor Swift, probablemente no les sea familiar el título de hoy. No, yo no soy fan. Pero la canción resume el espíritu detrás de la última declaración de Joe Biden. A sus 81 años, el presidente estadounidense dio a entender que estaba listo para descansar del cargo, pero Donald Trump se lo impide. Biden reconoció que “no está seguro” de que estaría en la carrera por la reelección, si Trump no hubiera lanzado su candidatura.

Escojo comenzar con este tema porque los medios estadounidenses no sólo destacan la declaración de Biden, sino que en los últimos días los titulares reflejan cómo el mundo empresarial y los medios (sobre todo los más críticos de Trump) parecen prepararse para un regreso del expresidente.

Ayer, en una reunión de analistas, empresarios e inversionistas aquí, en Londres, un punto recurrente al hablar de los pronósticos para 2024 es el (muy) posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Un nuevo gobierno del republicano, probablemente aún más radical que el anterior, implicará un cambio en las prioridades de su política exterior. Latinoamérica podría ser una víctima de ello.

En temas más inmediatos, la mirada de los mercados sigue concentrada alrededor de una bola de cristal, tratando de adelantarse a los pasos de los bancos centrales. Débiles cifras de servicios y otras actividades económicas en la Eurozona impulsan las apuestas por recortes de tasas de parte del BCE. Se anticipa que sería el primero de los tres grandes bancos centrales en realizar un recorte de tasas, en marzo 2024. Le seguiría la Fed y luego el Banco de Inglaterra.

La caída de las ofertas laborales en EEUU a su menor nivel desde 2021 fortalecieron las apuestas por cinco recortes de 25 puntos base de parte de la Fed en 2024. Sin embargo, mientras avanzaron las horas, en el mercado creció la idea de que detrás del argumento por dichos recortes está un escenario de fuerte desaceleración económica en EEUU.

Ese escenario mixto se reflejó en el cierre de Wall Street. Sin embargo, esta mañana los índices prefieren concentrarse en las expectativas de tasas más bajas el próximo año. Los índices en Asia, Europa y los futuros de Wall Street operan al alza; el dólar retrocede, y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae a 4,16%.

La excepción es Shanghái, donde tuvimos una sesión con caídas, en reacción al recorte de la perspectiva de su deuda de estable a negativa de parte de Moody’s. La acción de la agencia de rating complica los planes de Beijing por reconquistar la confianza de los inversionistas. Además, S&P advirtió que la economía china podría crecer menos de 3% el próximo año, si los problemas de su sector inmobiliario se agravan.

En la región no faltan titulares. El régimen de Nicolás Maduro se muestra decidido a crear un conflicto internacional, precisamente cuando enfrenta una oposición unida de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Maduro ordenó la creación de Guayana Esequiba como el 24° estado de Venezuela y a la petrolera estatal PDVSA crear una división para otorgar licencias para la exploración de petróleo en el área. Guyana anuncia que pedirá la ayuda a las Naciones Unidas. Ayer en la mencionada reunión, con muchos expertos y observadores de la región, la mayoría se negaba a creer que Maduro sea capaz de lanzar una acción militar. Pero, no olviden, lo mismo se dijo de la dictadura argentina en Las Malvinas, o de Putin respecto a Ucrania… a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Espero equivocarme.

Desde Argentina, el presidente electo Javier Milei completa su equipo económico. DFSUD presenta a Santiago Bausili, quien quedará al frente del Banco Central. Bausili trabajó con Luis Caputo, quien asumirá la cartera de Economía, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En Colombia, el Gobierno avanza una reforma al sistema de salud que complica a los proveedores privados. La medida golpeó a la ya débil bolsa colombiana. La Cámara aprobó la reforma que crea nuevos servicios y una nueva fórmula de prestadores de salud y ahora queda en manos del Senado.

Las aseguradoras de salud también navegan aguas difíciles en Chile. Diario Financiero destaca en su portada el debate político que definirá el desenlace de la crisis de las isapres. El titular principal anuncia la renuncia de Heike Paulmann a la presidencia de Cencosud y la llegada de Julio Moura al cargo.

ATENTOS A: