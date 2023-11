Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El presidente de la Fed, Jerome Powell, pone el freno a la buena racha de Wall Street. Los futuros estadounidenses extienden las bajas del cierre de ayer, después de que Powell advirtiera del riesgo de “dejarse engañar por unos pocos meses de buenas cifras”. Más aún, aseguró que la Fed “no dudará” de elevar nuevamente la tasa de interés, de considerarlo necesario.

El tono de las palabras de Powell fue más restrictivo de lo que anticipaba el mercado. De ahí la reacción al alza del dólar. Mientras, el índice de la Bolsa de Chicago que sigue los futuros de tasas muestra un ajuste al alza en la probabilidad de un alza de 25 puntos base en la reunión de la Fed del 13 de diciembre.

Los bonos del Tesoro, o más bien, la menor demanda por ellos, pesan también sobre el pesimismo que domina esta mañana en el mercado. Una colocación de US$24.000 millones en bonos a 30 años registró menos interés del previsto, impulsando la tasa de los papeles a 4,8%. La preocupación es que la demanda de los inversionistas por mayores rendimientos para la deuda estadounidense mantenga elevadas las tasas.

Desde Europa llega una advertencia sobre la desaceleración en Latinoamérica. Diageo, el distribuidor de licores como Bailey’s, Guiness o Jhonnie Walker ajustó a la baja las ventas esperadas en los próximos trimestres debido a la caída en Latinoamérica. “Las presiones macroeconómicas en la región están dando lugar a un menor consumo y a una tendencia a la baja de los consumidores”, advirtió. Las acciones de la firma británica caen más de 13%.

Entre los titulares políticos destaca el acuerdo logrado por el PSOE y los separatistas catalanes de Junts por una amnistía para sus líderes. El acuerdo permite al presidente Pedro Sánchez contar con suficientes votos para ganar un nuevo período al frente del gobierno.

Argentina también capta la atención. Reuters reporta de un tono más duro al interior del FMI. Según fuentes no identificadas por la agencia, en una reunión a fines de octubre miembros del directorio habrían acusado un “mal manejo del programa” de parte del gobierno, debido a la “quema de reservas” y una moneda sobrevaluada. Un giro en la relación con el FMI agravaría los problemas que Moody’s advierte son cada vez más crecientes, ante la negativa del gobierno por tomar las medidas necesarias. Financial Times afirma que empresarios e inversionistas no confían en ninguno de los dos candidatos para evitar una crisis mayor.

La minería es el foco de nuestro especial de esta semana. Las históricas protestas en Panamá se suman a una serie de señales de un conflicto en la región, entre la presión por explotar el litio, cobre y otros minerales necesarios para la transición energética y la presión de las comunidades por mantener intactas zonas protegidas o recursos como el agua. Carlo Pietrobelli, execonomista líder del BID, responde a la pregunta: ¿Es posible explotar estos recursos, generar crecimiento y proteger al medio ambiente? Pietrobelli actualmente ocupa una Catedra UNESCO sobre “Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para la sostenibilidad en América Latina” en la Universidad de Naciones Unidas UNU-MERIT.

Diario Financiero titular con una entrevista al exministro de Salud, Emilio Santelices. El coordinador del comité técnico por ley de isapres e indicaciones afirma que: “El Gobierno no tiene el suficiente coraje político”. Otro titular recoge las recomendaciones de Cristina Enache, economista senior de Tax Foundation: “Para ser más competitivo, Chile debe reformar drásticamente el impuesto a la renta”.

Atentos a: