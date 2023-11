Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El titular hace referencia al cese al fuego en Gaza, que comenzó hace unas pocas horas, a la espera de la liberación del primer grupo de rehenes en poder de Hamás. También podría aplicarse a la situación en los mercados, donde los índices operan con escasas variaciones a la espera de que Wall Street retome la actividad y entregue una dirección más clara.

Las próximas horas serán claves para la tregua en Gaza y el futuro de esta región. ¿Serán ambas partes capaces de cumplir con el acuerdo para mantener el cese al fuego? La respuesta a esta pregunta determinará si la tregua se puede convertir -ojalá- en un fin de los ataques.

En los mercados se percibe un estado de espera. ¿Cómo reaccionará Wall Street al cierre de la semana? Por ahora los futuros de los índices no dan pistas claras, quizás en reacción a una sesión que será corta (hasta las 13.00 horas). Los índices PMI de EEUU y las primeras señales del comportamiento de los consumidores en el Black Friday serán el centro de atención.

Los consumidores ya dieron una sorpresa esta mañana en Reino Unido. Gfk reportó que el índice de confianza de los consumidores británicos subió 6 puntos en noviembre. Aunque todavía en terreno negativo (-24), el índice revela que los consumidores están dispuestos a desafiar la desaceleración económica con planes de compras hacia la temporada navideña.

En el resto de Europa el tono no es tan optimista. La contracción de la economía alemana en el tercer trimestre (-0,1%) aunque esperada, alimenta las expectativas de recesión en esta región. Alemania también captura titular con sus problemas fiscales. Después de un fallo de la corte constitucional, que vetó el uso de fondos climáticos para gasto corriente, el gobierno de Olaf Scholz plantea eliminar el “techo de la deuda” alemán por cuarto año consecutivo, en lo que se adelanta como otra batalla constitucional.

Detrás de los problemas fiscales alemanes están las mayores presiones en gasto social, a consecuencia del aumento de la inmigración de refugiados. Un factor similar está detrás del resultado de la elección de nuevo gobierno en Holanda, donde Geert Wilders, político de derecha radical obtuvo la mayoría de los votos con un discurso nacionalista. Mientras, en Dublín, la sospecha de que el hombre que atacó y apuñaló a un grupo de niños es un inmigrante desató violentas protestas y actos de vandalismo que fueron atribuidos a grupos de derecha extrema.

Fuera de Europa, el mercado sigue con atención los eventos alrededor de China. Las acciones en Hong Kong cayeron casi 2%, en un ajuste de las expectativas y la demora en confirmarse un plan de rescate para los desarrolladores inmobiliario.

A pesar de sus problemas internos, China continúa su expansión internacional, especialmente en Latinoamérica. Reuters reporta que Uruguay y China han acordado avanzar con un tratado bilateral de libre comercio, independiente del Mercosur. Por su parte, Diario Financiero reporta del avance de las empresas chinas en Chile, que ya suman seis obras concesionadas.

Estamos a seis días de la COP28, y Diario Financiero destaca en su portada las claves de la cumbre. Como advierte el titular de The Economist: el esfuerzo que se ha hecho es válido, pero insuficiente. En nuestro podcast especial de esta semana, Pamela Méndez, socia líder de Sustentabilidad de EY Chile, aborda las expectativas alrededor de la COP28, el aporte, tareas y cambios que vienen para las empresas.

A propósito de este tema, no olvide que me gustaría conocer su opinión sobre la decisión del presidente Gabriel Boric de no asistir a la cumbre climática. Pueden responder en la zona de comentarios del podcast, o a mi correo mvelez@df.cl.

Finalmente, Javier Milei confirma ya los primeros nombres que lo acompañarán en el gobierno. DFSUD reporta de la elección de Luis Caputo en el ministerio de Economía. Su elección se lee en el mercado como un descarte de la opción de una dolarización. Además, con Patricia Bullrich en seguridad, Milei estaría repitiendo cartas conocidas de Mauricio Macri. El comentario más repetido ayer es que será: “Un gobierno de Macri sin Macri”.

El titular de Diario Financiero en la edición de hoy advierte que enero será clave para las Isapres, pues entrará en vigor la caída de 12% de los ingresos por el fallo GES.

ATENTOS A: