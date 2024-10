Los cambios normativos que se vienen para los auditores externos de cara a 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un agitado cierre de año se avecina para los auditores externos en Chile, de cara a las futuras las exigencias normativas que traerá 2025.

De acuerdo con la Asociación de Auditores Externos (AEChile), el próximo año la industria enfrentará tres grandes grandes cambios: la adopción de nuevas normas de auditoría alineadas con los estándares de la OCDE, la implementación de normativas sobre sostenibilidad y cambio climático, y el inicio del proceso de certificación profesional CPA, reconocido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En cuanto al primer cambio, desde el gremio señalaron a DF que, a partir del ejercicio fiscal 2025, y de acuerdo con el compromiso adquirido con la OCDE en el año 2007, todas las auditorías de estados financieros en Chile deberán regirse por las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), alineándose con los estándares internacionales. Esta adaptación permitirá que los informes sean más transparentes y comparables a nivel global.

Las nuevas normativas también exigirán a las empresas una mayor precisión en la presentación de información al mercado de capitales lo que implicará un esfuerzo adicional para proporcionar detalles complementarios más exhaustivos. Para ello, las empresas deberán reforzar sus sistemas de control interno, lo que podría requerir inversiones adicionales en tecnología y personal especializado.

La adopción de las NIAs también beneficiará a las compañías chilenas ya que sus informes financieros serán comparables a nivel internacional, aumentando la confianza de inversionistas y reguladores.

“La auditoría de estados financieros no tiene como propósito la identificación de fraudes, porque no está diseñada para ello; no obstante, si como parte del trabajo se detecta una posible situación de fraude, se requerirán ciertos procesos y documentaciones bajo la nueva norma", explicó el presidente de AEChile, Arturo Platt.

Cambio climático y sostenibilidad

A partir de 2025, de forma voluntaria, y obligatoria en 2026, las auditorías comenzarán a incorporar los estándares internacionales S1 y S2, que obligan a las empresas a revelar información sobre sostenibilidad y riesgos climáticos en sus reportes financieros.

Estas normativas impulsarán a las compañías a establecer procesos y métricas constantes para medir su progreso en sostenibilidad, lo que contribuirá a generar informes más transparentes y confiables.

“Estas normas impulsan a las compañías a desarrollar procesos y métricas constantes para medir su progreso en sostenibilidad, generando reportes más transparentes y confiables, lo que refuerza la confianza de los inversionistas”, aseguró AEChile.

Certificación de auditores externos

En paralelo, el gremio con el apoyo de entidades académicas como la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y el reconocimiento de la CMF está desarrollando un programa de certificación profesional para auditores externos.

Esta iniciativa busca elevar el estándar de calidad de la auditoría en el país, alineándolo con los mejores estándares internacionales. La implementación del proceso comenzará en 2025 y se espera que en 2026 la certificación esté plenamente operativa.