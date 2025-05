Warren Buffett anuncia su retirada como CEO de Berkshire Hathaway después de seis décadas

El ejecutivo de 94 años afirmó que propondrá a Greg Abel asumir el cargo de director ejecutivo de Berkshire a finales de este año. "Ha llegado el momento de que Greg se convierta en el director ejecutivo de la compañía a finales de año", explicó.

Abel, a quien Buffett había nombrado previamente como su futuro sucesor, es vicepresidente de las operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire.

El magnate anunció que este domingo convocará una reunión con la junta directiva de la compañía para responder preguntas sobre su decisión. "Dos de los directores, que son mis hijos, saben de qué voy a hablar. Para el resto, esto será algo nuevo".

Añadió que "seguirá presente en la empresa y podría ser útil en algunos casos" y prometió no vender ninguna acción de Berkshire, lo que provocó un aplauso entusiasta de las 40.000 personas reunidas en el centro de convenciones de Omaha donde hoy celebraba su reunión anual con los accionistas.

La muerte de su viejo amigo y socio Charlie Munger en 2023 aumentó las especulaciones sobre cuándo podría dimitir el directivo. El sábado por la tarde en su ciudad natal, finalmente, llegó la respuesta.

"Esto es absolutamente monumental", declaró entre lágrimas Christopher Rossbach, director de inversiones de J Stern & Co, accionista de Berkshire desde hace mucho tiempo, al salir del evento. "Berkshire Hathaway es una empresa increíble y un logro increíble. Representa todo lo mejor del capitalismo y el emprendimiento estadounidenses".

Buffett deja su cargo en un momento álgido. Las acciones clase A de Berkshire, las que posee el propio ejecutivo, cerraron el viernes a un precio récord de US$ 809.808,50, un dato que refleja no solo su éxito inversor a largo plazo, sino también la afluencia de capital procedente de los negocios operativos de Berkshire. Los títulos han subido un 20% desde principios de año, mientras que el índice S&P 500 ha caído un 3%.

Berkshire es uno de los conglomerados más grandes del mundo y gestiona una cartera de casi 200 empresas. Buffett lo adquirió en 1965, cuando sólo era un fabricante textil de tamaño mediano. La firma obtiene ahora gran parte de sus ingresos de su vasto negocio de seguros, que incluye compañías como Geico, así como de una multitud de empresas de otros sectores que van desde el aeroespacial hasta los ferrocarriles. El negocio textil echó definitivamente el cierre en 1985.

Venta de acciones por décimo trimestre consecutivo

Buffett continuó vendiendo acciones durante el primer trimestre de 2025 en medio de la ola de ventas generalizada en el mercado, según apuntan los últimos resultados trimestrales del holding que también hoy se han dado a conocer.

El directivo se deshizo de títulos por décimo trimestre consecutivo. El informe trimestral de Berkshire mostró que el legendario inversionista vendió US$ 4.700 millones en acciones en el trimestre, finalizado el 31 de marzo, frente a los US$ 3.200 millones que compró.

Las ventas ayudaron a aumentar la liquidez de la compañía, que alcanzó un nuevo récord de US$ 348.000 millones gracias a la entrada de dinero procedente de su extenso imperio empresarial y de los intereses pagados por su cartera de bonos del Tesoro estadounidense.

Los cambios en el beneficio neto de Berkshire reflejan en gran medida las fluctuaciones en el valor de su cartera de US$ 264.000 millones. En el primer trimestre, el beneficio neto fue de US$ 4.600 millones, inferior a los US$ 12.700 millones del primer trimestre del año anterior.

Buffett siempre insta a los accionistas a prestar una mayor atención a las ganancias operativas, que se redujeron hasta los US$ 9.600 millones frente a los US$ 11.200 millones del ejercicio anterior . Esta disminución reflejó en gran medida la menor rentabilidad de las aseguradoras, en la que influyó enormemente el impacto de US$ 1.100 millones que ocasionaron los incendios de Los Ángeles que, durante días, destruyeron miles de viviendas en algunos de los barrios más ricos del país.

Berkshire, una vez más, no autorizó recompras de acciones en el primer trimestre.