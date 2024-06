Boric hace nuevo emplazamiento al Congreso por reforma de pensiones, pero anuncio por aborto enredaría aún más un acuerdo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Sin anuncios en materia de pensiones, el Presidente Gabriel Boric se refirió este sábado a la reforma previsional en su Cuenta Pública 2024, haciendo un nuevo emplazamiento al Congreso para llegar a un acuerdo que permita darle viabilidad política a la iniciativa.

"Chile no será una comunidad si no entregamos pensiones dignas para la vejez", planteó el Mandatario. A lo anterior, añadió que "hay un sector de la población que no puede seguir esperando a que, por fin, algún día los políticos nos pongamos de acuerdo (...) tenemos que mejorar las pensiones antes de que las personas mueran esperando", fue el llamado que hizo el Mandatario.

El jefe de Estado además emplazó a que "es una prioridad evidente, una urgencia insoslayable", algo que también había mencionado en su Cuenta Pública del año pasado.

¿Posibilidades de consenso?

"Será posible ponernos de acuerdo en esta materia? ¡Por supuesto que sí!", planteó Boric. Sin embargo, hay sectores que no son parte del oficialismo que ya anticipan que el anuncio de envío del proyecto de ley de aborto legal podría complicar las posibilidades de un acuerdo.

El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Iván Moreira (UDI), actor clave en las negociaciones para buscar un acuerdo entre la oposición y el Ejecutivo por pensiones, señaló en su cuenta de la red social "X" que "un proyecto de aborto legal es un golpe bajo y empaña cualquier anuncio de la Cuenta Pública".

Por su parte su par de Evópoli, el senador Luciano Cruz- Coke, estimó que "se pierde la oportunidad de abordar temas relevantes para Chile en salud, crecimiento económico y mejora de pensiones" y criticó que el Presidente "apuesta por su votante duro excluyendo a demócratacristianos, socialistas democráticos y base apoyo cristiana".

Desde los sectores a los que hace alusión Cruz- Coke también lamentaron el foco. El senador PS, Fidel Espinoza, expresó que "un discurso presidencial, que iba en una línea espectacular, se desvía innecesariamente con temas valóricos ampliamente rechazados por la ciudadanía. Chile tiene otras prioridades como seguridad y pensiones".

En la misma línea, el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, manifestó que "toda discusión es bienvenida en democracia. Pero plantear ahora ley de aborto cuando se sabe que no tiene mayoría para ello y cuando requiere acuerdos amplios en seguridad y pensiones, entre otros, es atentar contra los acuerdos que se requieren".