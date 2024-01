Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba que el Estado ejerza como Inversor de Pensiones con los votos en contra de la oposición

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La actividad de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que está votando la reforma previsional ha sido intensa esta semana.

Entre este lunes y martes se aprobaron una serie de artículos comprendidos en las indicaciones a la reforma de pensiones y se espera que el próximo lunes sea el plazo máximo en que el proyecto de ley pudiera salir de dicha instancia para pasar a su siguiente trámite legislativo en la comisión de Hacienda.

Luego que la semana pasada la comisión aprobó parte importante de la reorganización de la industria, este martes se dio luz verde a otra de las materias centrales del funcionamiento que tendría el futuro sistema y que genera rechazo en la oposición: la posibilidad de que el Estado ejerza como Inversor de Pensiones.

La iniciativa fue despachada con ocho votos a favor (el Gobierno tiene mayoría en la comisión) y cinco en contra, con la negativa de todos los diputados de la oposición.

El nuevo ente estatal

Así, se aprobaron los artículos referidos a este nuevo ente estatal, a excepción de cuatro que se verán este miércoles, los que, posiblemente registren algunas modificaciones más bien de redacción, pero incluso con el rechazo de la derecha, debieran aprobarse.

Entre los artículos pendientes se destaca la constitución de la sociedad anónima que se denominará “Inversor de Pensiones del Estado S.A”.

Durante el debate, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expuso que este nuevo ente competirá bajo las mismas reglas que los Inversores de Pensiones Privados que existan en el sistema.

La autoridad dio como ejemplo a BancoEstado, que es una empresa estatal que funciona bajo las mismas reglas que los privados y que es fiscalizada de la misma manera que el resto de los bancos.

No obstante, su argumento no logró convencer a la derecha. “Somos partidarios de que haya un ente estatal”, aseguró el diputado RN, Frank Sauerbaum durante la discusión. Sin embargo, advirtió tener preocupaciones, relativas a que no se entregan las suficientes garantías de que este ente competirá bajo las mismas condiciones que los privados y expuso aprensiones sobre su financiamiento. “¿Cómo lo hacemos flotar si es que este ente no funciona en el futuro?”, cuestionó.

Por su parte, su par de la UDI, el diputado Cristián Labbé, advirtió que podría tratarse de un futuro “Transantiago”, donde se requiera inyectar más recursos en caso de que no funcione de la manera esperada.

Reunión sin avance

En Santiago, este martes también se concretó un hito importante, aunque sin avances.

Los técnicos que representan a los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) se reunieron con asesores del Ministerio del Trabajo, entre ellos, Cristóbal Huneeus, con la finalidad de buscar una alternativa para elevar las pensiones actuales sin hipotecar las de generaciones futuras y con responsabilidad fiscal.

No obstante, de acuerdo a una minuta que tuvo acceso DF, los técnicos de la derecha acusaron que “se nos invitó a una reunión en que nos instruyen expresamente cómo debemos diseñar” lo que sería un préstamo desde los actuales cotizantes hacia los pensionados de hoy, el que después sería devuelto.

“Se trataría de una cuenta nocional disfrazada de préstamo”, criticaron los expertos, afirmando que no existiría garantía para que el trabajador reciba los recursos prestados con rentabilidad a futuro, la que en todo caso, no sería de mercado. Entre otras cosas, también concluyeron que “el Fisco no asume responsabilidad alguna” y que “este esquema claramente es una pérdida para los trabajadores versus depositar esos dineros en sus cuentas individuales”.