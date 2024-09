Comisión de Trabajo del Senado aprueba ad referendum de mecanismo para elevar ahorro previsional de independientes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La comisión de Trabajo del Senado aprobó este miércoles ad referendum un tercer tema de la reforma previsional: el mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes.

Con ello, esta votación se sumó al seguro de lagunas previsionales y el aumento del tope imponible, excluyendo el 7% de la cotización de salud.

Respecto de los independientes, existen distintos grupos bajo esta categoría, entre los que figuran aquellos que deben cotizar, pues emiten boletas de honorarios, mientras que existe un segmento que no está obligado por ley, pero puede hacerlo de manera voluntaria, proceso que se realiza vía presencial o por medio del canal online a través de Previred.

Sin embargo, al no ser obligatorio este grupo es reducido, de solo 56 mil personas, lo que representa el 1% del total de cotizantes de AFP.

Forma simplificada

La reforma plantea un mecanismo simplificado del procedimiento para declarar y pagar cotizaciones previsionales para trabajadores por cuenta propia e independientes no obligados a cotizar.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que la medida tiene el objetivo de aumentar el monto del ahorro previsional y la constancia de la cotización.

La fórmula de simplificación se realizará a través de un convenio de pago automático (PAC) de parte del afiliado con cargo a sus cuentas bancarias por el plazo de un año renovable automáticamente.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, graficó que, si “una persona que no tiene tiempo, que está trabajando todo el día y que cuando ya llega a su casa probablemente no se va a acordar de cotizar, si tuviera una cuenta RUT donde pudiera tener un convenio de este tipo que sea automático, podría incentivar a mucha gente a entrar. Si bien no hay cálculos exactos, todo esto ayuda a una mejor cobertura”.

Cambios para afiliados voluntarios

La segunda propuesta contempla cambios en la figura de afiliados voluntarios (no remunerados), ampliando el universo de personas que podrían recibir el pago de cotizaciones por un tercero.

La medida, por ejemplo, busca permitir que un tercero ligado al trabajador pueda autorizar descuentos por planilla con su empleador, destinados a la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario de sus hijos (as).

La norma vigente solo permite que se puedan destinar recursos a la cuenta de afiliado voluntario por parte de cónyuge o conviviente civil.

La autoridad recordó que estas propuestas para fomentar el ahorro previsional de ciertos grupos de la población se complementan con el monotributo y la monocotización “que esperamos poder también tramitarlas prontamente acá”, dijo Jara.

Aportes en el supermercado

El presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que en el mundo existen otras ideas para fomentar el ahorro, como por ejemplo, donar dinero a las cuentas de ahorro previsional al momento de realizar compras en comercios, como en un supermercado. “Estamos viendo más fórmulas, de hecho, estamos viendo esa que usted señala y una de permisos”, reveló la titular del Ministerio del Trabajo.