David Bravo: “El segundo año de Gobierno es el plazo máximo para tener un acuerdo sustantivo en pensiones”

El economista David Bravo fue el último presidente de una comisión asesora presidencial de pensiones cuando en 2014, la entonces Presidenta Bachelet, le encomendó liderar un grupo de expertos que se hiciera cargo de realizar un diagnóstico y propuestas sobre el sistema previsional con el objetivo de que se tradujeran en una reforma.

Aunque el trabajo de la comisión Bravo terminó en 2015, la reforma se envió al Congreso en 2017 -último año del período de Bachelet- y no logró ver la luz.

En entrevista con DF, Bravo analiza el urgente llamado que hizo el Presidente Boric para alcanzar un acuerdo en esta materia.

“Creo que este es el verdadero desafío (de la ministra Jara). No quiero desmerecer los otros acuerdos, pero este es el gran tema (pensiones)”, dijo el economista David Bravo.

- ¿Qué lectura hace del discurso en materia de pensiones?

- El discurso se preocupa de no entrar en detalle, pero al mismo tiempo también se preocupa de dejar establecida la alta prioridad que tiene. Además, se compromete en términos de plazos porque efectivamente este es el año en que esto tiene que ocurrir.

- ¿Y si no ocurre?

- Durante este segundo año de Gobierno es donde pienso que es el plazo máximo para tener un acuerdo sustantivo en pensiones. Si esto no se produce en este segundo año de Gobierno, efectivamente la posibilidad de que eso ocurra más adelante es difícil.

- ¿Esa dificultad la atribuye al clima eleccionario que se va a dar hacia adelante?

- Claro, al tema político y también a que, en teoría, la mayor fuerza de los gobiernos está en su primer año o en su segundo año. A partir de ahí empieza ya la carrera por la nueva administración que viene y el tema eleccionario se vuelve importante.

- ¿Cómo observa que no haya habido anuncios concretos de cambios?

- Creo que el Presidente no quiso entrar en detalles sobre su proyecto y no quiso ‘renunciar’ a algunos aspectos de su reforma en el discurso. Supongo que eso tiene que ver con la estrategia de negociación que se tiene que abrir ahora. Él se concentró más bien en transmitir la importancia de ese acuerdo.

- ¿Qué es lo que debería venir ahora?

- Creo que todavía le falta a la discusión, para que los políticos puedan tener la información necesaria respecto a cuáles son las piezas que hay que ajustar, falta harto análisis, que es la discusión en particular del proyecto. Tengo la expectativa de que en la discusión que venga ahora, haya el espacio para poder tener distintas presentaciones de expertos, considerando ojalá la mayor cantidad de datos posible.

- Este es un proyecto grande...

- El proyecto del Ejecutivo es tan grande, tiene tantas dimensiones que ayudaría saber de antemano un acuerdo previo respecto de cómo se va a abordar esta reforma, si es que se va a concentrar el proyecto finalmente en una parte de esa reforma. Y a lo mejor eso podría requerir un acuerdo político previo antes de empezar a entrar en el detalle, porque sino, realmente es gigante. Esto podría aliviar la discusión.

- ¿Qué es lo que más le preocupa?

- Todo el modelo de cuentas nocionales. Creo que el riesgo de tener un sistema de reparto de alguna manera ahí implícito es la parte que probablemente a mí por lo menos me preocupa más. (...) Me preocupa harto el destruir institucionalidad simplemente porque no, con falta de evidencia. Las instituciones creo que tienen que ir cambiando en el tiempo, pero no es como borrar de un “plumazo”. El Transantiago nos enseñó muchas cosas. Una de esas es que se puede mover todo en el papel, pero después en la práctica se generan problemas donde no los había.

Los incentivos del Gobierno

- ¿Cree que llegaremos a marzo de 2026 con una reforma aprobada?

- Creo que sí y quisiera que así fuera porque el Gobierno se está jugando mucho en esto. La experiencia nos muestra que si es después de este año, ya probablemente esto no va. Para el Gobierno, poder sacarlo adelante es un logro muy importante y pienso que van a tener los mayores incentivos para llegar a un acuerdo.

- ¿Ve que este es el gran desafío de la ministra Jara?

- Sí, este es el verdadero desafío. No quiero desmerecer los otros acuerdos, pero este es el gran tema.

- ¿Cree que se enredó la discusión con lo del exsubsecretario Larraín?

- Lo que ocurrió fue muy desafortunado, no colabora con lo que se requiere tener hoy día, lo que requerimos es tener esa pista despejada. Ahora, esto depende rápidamente de que se nombre lo antes posible a la subsecretaria o subsecretario de Previsión Social.

Creo que esa esa será como la primera señal que vamos a tener sobre esta voluntad de clara de tener una reforma.