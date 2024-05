David Bravo pide “prudencia” en la gradualidad del alza de la cotización extra por efecto en el mercado laboral

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El itinerario que acordó el Gobierno con los senadores de la comisión de Trabajo del Senado para ordenar la discusión de la reforma de pensiones debutó este lunes con la exposición del economista y presidente de la última comisión asesora presidencial en materia previsional (2015), David Bravo.

El director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC analizó el primer tema del cronograma, que se centra en el aumento de mecanismos de ahorro y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida o capitalización.

El economista evaluó el mercado laboral, el contenido de la reforma, lo que no propone la iniciativa y que a su juicio, debiera considerar.

La gradualidad que está contemplada en el proyecto, de un punto por año, en este minuto pienso que no es viable, advirtió el economista.

Respecto al alza de 6% de la cotización extra manifestó que, si bien todos los sectores están de acuerdo, mostró reparos sobre su aplicación. “Se requerirá una gradualidad mayor, a mi juicio, para no impactar negativamente al mercado laboral que aún está con problemas”, advirtió.

“Hay que manejar esto con mucha prudencia”, sostuvo y explicó que si hoy se aumentara en un punto extra la cotización habría efectos en el mercado del trabajo, que se sumarían a “otros aumentos de costos”, como las 40 horas y el reajuste al salario mínimo.

Además, planteó que se debiera dejar indexado a algún tipo de factor que permita evaluar la gradualidad a medida que el mercado laboral se vaya recuperando.

Lo que falta

Entre propuestas que no están consideradas en la reforma, Bravo planteó abordar la morosidad y cobranza de cotizaciones previsionales; establecer una norma que ponga un límite máximo a la parte no imponible de la remuneración (a su juicio, para efectos de pensión no debiera ser mayor a 5%); tener metas ambiciosas en los trabajadores independientes y medidas para enfrentar la informalidad; equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres, además de indexarla a las expectativas de vida; entre otros puntos.

Bravo también señaló que se debería poner el foco en los objetivos de la reforma y advirtió que según los datos determinan que los pensionados actuales están en un mejor pie que los futuros.

“Lo que digo acá (es analizarlo), por favor, con calma”, instó, concluyendo que a la hora de analizar este cambio al pilar contributivo (ahorro), se debe “asignar el mismo peso” a las personas que están pensionadas hoy que a los futuros jubilados.