Diputados de partidos "no alineados" presentan indicación para dividir destino del 6% de la reforma de pensiones en partes iguales a capitalización y solidaridad

Hace varios meses que el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, venía proponiendo una fórmula intermedia para destrabar la discusión sobre el 6% de cotización adicional en la reforma de pensiones.

Su planteamiento, que implica que tres puntos sean destinados a capitalización individual y los otros tres al seguro social (solidaridad), finalmente se concretó la tarde de este miércoles cuando el parlamentario anunció que junto a otros diputados de partidos "no alineados" -vale decir ni de oficialismo ni de oposición-, ingresaron una indicación a la reforma que contenía esa nueva fórmula.

La indicación está firmada por Undurraga, además de Eric Aedo (DC); Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, de Demócratas; Rubén Oyarzo y Karen Medina, del Partido de la Gente; y Yovana Ahumada y Víctor Pino, de Avancemos Chile.

Undurraga sostuvo en la comisión que "si el Gobierno acoge una propuesta de este tipo, va a tener los votos en la Sala", mientras que apostó que su impresión es que el guarismo 3-2-1 "no va a tener los votos".

Compleja búsqueda de acuerdo

La presentación de la modificación se dio en un momento crucial en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, donde se retomó hoy el debate por la reforma luego de casi seis meses trabado.

No obstante, la reforma atravesó una nueva jornada complicada en dicha instancia, luego de que todos los miembros de la oposición decidieran retirarse argumentando que los estaban obligando a comenzar con la votación del proyecto de ley sin poder argumentar, además de acusar que "el gobierno, lo que ha querido hacer es pasar una máquina", como lo dijo el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

La propuesta de tres y tres no es nueva, pues en el Gobierno anterior era justamente lo que planteaba la reforma de Sebastián Piñera. No obstante, desde la derecha han señalado en reiteradas ocasiones que la Pensión Garantizada Universal (PGU), cambió el escenario y que por ende no respaldan un 3% y 3%.