El exBlackRock que se transformó en el “orejero” del mercado de capitales de la subsecretaria Elisa Cabezón
La autoridad fichó al economista Cristóbal Doberti para los desafíos de la implementación de los fondos generacionales y la licitación de stock.
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La implementación de la reforma previsional no solo tendrá un impacto directo en el sistema de pensiones, sino que también en el mercado de capitales. Sobre todo, con la transición de los multifondos los fondos generacionales y la posterior puesta en marcha de la licitación de stock de afiliados.
Además del superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, quien está encima del proceso es la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.
Para ello, la autoridad fichó a Cristóbal Doberti para integrar su equipo, un conocedor de primera mano del mercado de capitales. El economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile se convirtió en el “orejero” de Cabezón respecto de estos temas, sobre todo, cuando recibe a diferentes actores del mercado en sus reuniones de lobby.
De este modo, el asesor económico se sumó a un equipo que tiene como jefe de gabinete al abogado Cristián Olivares y como jefa de la dirección de estudios a la economista Ivonne Bueno.
Doberti se sumó a un equipo que tiene como jefe de gabinete al abogado Cristián Olivares y como jefa de estudios a la economista Ivonne Bueno.
Su paso por el mercado
Doberti es un viejo conocido de diferentes firmas de inversión, con pasos a nivel local y regional.
Entre julio de 2023 y hasta junio de 2025, ocupó el cargo de head de negocios institucionales de BlackRock, desde donde encabezó el negocio institucional en Chile, Uruguay y Argentina, gestionando la distribución de la plataforma de la compañía a fondos de pensiones y aseguradoras, entre otros. En ese rol, según registró en su cuenta personal de LinkedIn, generó negocios por US$ 4.500 millones.
También, dirigió el diseño estratégico de la oferta de productos a clientes institucionales en todos los productos y servicios de la firma de inversiones.
Previo a ello, el también magíster en economía y finanzas de la Universidad de Warwick del Reino Unido tuvo un paso por Sura Asset Management, controladora de AFP Capital. Allí, entre otros cargos, fue gerente regional de estrategias de ahorro e inversión.
“Responsable de generar las perspectivas de mercado y estrategias de inversión para diferentes clases de activos en la región, como renta fija, mercados de acciones, commodities, divisas y activos alternativos, tanto globales como latinoamericanos”, apuntó en su currículum.
Con anterioridad, entre julio de 2016 y septiembre de 2018, fue head de inversiones del negocio de wealth management de BICE Inversiones, donde diseñó e implementó estrategias de inversión.
El primer semestre de 2016 estuvo en Principal Financial Group, ligada a AFP Cuprum. Ahí fue subgerente de inversiones de la compañía de seguros de vida del holding financiero estadounidense.
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