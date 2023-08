Exministra María José Zaldívar advierte que seguro de longevidad podría significar hasta 6 puntos de cotización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este jueves, la exministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar se refirió a la idea de establecer un seguro de longevidad en el sistema previsional.

En el marco del ciclo de diálogos “Mejores pensiones para Chile, desafíos y oportunidades de la reforma”, en AFP Capital, Zaldívar aseguró que cuando se debate sobre el seguro de longevidad es importante “estar súper bien calibrados en la edad y la expectativa de vida”.

“Un seguro de longevidad que parta a los 85 años es un seguro carísimo, porque todos llegamos a los 85 años de edad. En cambio, sí lo ponemos con la fecha que realmente correspondería -aunque la gente no va a querer asumirlo, pero es de 95 a 100 años, sí tiene un valor diferente”, dijo.

Bajo ese contexto, manifestó que si se establece el seguro de longevidad desde los 85 años de edad “no creo que es 1,8 puntos, es cercano a 5”, indicando que técnicamente hay que tener los números y analizarlo bien para poder tomar la decisión para que “después no pase que el seguro se desfonde”.

“El seguro de longevidad como instrumento es mutualizar el riesgo, si no está bien calibrado con cuál es la fecha, resulta tan caro que se me podrían ir eventualmente los 6 puntos de cotización”, enfatizó la exsecretaria de Estado.

Tablas de mortalidad

En esa línea, el senior fellow de la UAI, Salvador Valdés advirtió que “crear tablas de mortalidad artificiales es un grave error”, explicando que solo la mitad de la gente vive hasta la esperanza de vida y la otra mitad la sobrepasa, lo que generaría “problemas fiscales graves”.

Por su parte, el senador Matías Walker de Demócratas, partido que propone un seguro de longevidad, se refirió a las críticas en torno a la regresividad que podría generar este instrumento.

El parlamentario apuntó a que si “fijas la tabla de la mortalidad hasta los 85 años o a los 90 años vas a aumentar el régimen de las actuales pensiones de los más pobres en 30% y eso es lejos de ser regresivo".

Con todo, respecto de la inquietud del financiamiento que levantó Zaldívar, Walker manifestó: "Todos tenemos que ceder y a lo mejor tenemos que revisar nuestras propuestas del seguro de longevidad y tal vez el corte no puede estar en los 85 años o en 90 años".

En ese sentido, concluyó que "hay que verlo con los números arriba de la mesa, pero todos tenemos que ceder en nuestras posiciones".

"Ya no hay tiempo"

Respecto a la tramitación de la reforma y a la necesidad de hacer cambios al sistema previsional, Zaldívar manifestó que “ya no hay tiempo, y como no hay tiempo hay que hacer algo, y cada vez que no hacemos algo la situación solo se agrava”.

Por su parte, Valdés aseguró que cree “que hay espacio y hay voluntad” y que “en el Senado sí puede haber un acuerdo.”

Walker, a su vez, también es optimista en que en el Senado se podría alcanzar el consenso. Bajo esa idea concluyó que “en definitiva tenemos que llegar a un acuerdo este año”.

Según el senador, hay que “ceder a la tentación que tienen algunos de pensar que rechazando la reforma de pensiones le van a infringir una derrota al gobierno”. Para Walker, “están equivocados, se van a infringir una derrota a ellos mismos”.