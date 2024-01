Gobierno ingresa suma urgencia a la reforma previsional y oposición insiste en recibir a expertos en la tramitación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras casi seis meses en stand by, finalmente la mañana de este miércoles se retomó la discusión de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

El Gobierno ingresó hace casi dos semanas las indicaciones al proyecto de ley que está en su primer trámite constitucional en dicha instancia. Durante la jornada de hoy, los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y de Hacienda, Mario Marcel, expusieron los cambios a la iniciativa.

Además, el Ejecutivo decidió poner suma urgencia a la reforma, tal como lo había adelantado DF. Esto, porque desde La Moneda se espera que enero sea un mes clave para uno de sus proyectos más emblemáticos, el que ha estado entrampado por falta de acuerdo entre oficialismo y oposición.

La ministra Jara fue la encargada de explicar en detalle el contenido de la reforma, asegurando que las indicaciones presentadas han tomado elementos que se levantaron en mesas técnicas, políticas y opiniones de expertos "intentando buscar un espacio en el que podamos convenir tanto el Gobierno como la oposición poniendo como prioridad a los pensionados y pensionadas del país".

La autoridad además se refirió a la posibilidad de llegar a acuerdos. "Esta comisión ha sido protagonista en 2023 de grandes acuerdos en materia laboral", sostuvo, mencionando varios avances legislativos emanados de dicha instancia, como por ejemplo 40 Horas, salario mínimo, la ley Karin, las mejoras al seguro de cesantía, entre otros. "Esperamos con toda la disposición al diálogo, poder encontrarnos en el tema previsional por el bien de Chile", instó.

Concretamente, recordó que "el proyecto del Ejecutivo ya no deroga el Decreto de Ley 3.500, ni vienen las cuentas nocionales ni hay un 6% de seguro social" y agregó que "se robustece la participación de privados, con una entidad pública también en las mismas condiciones".

"Viabilizar el trabajo"

Jara afirmó que "estas propuestas se hacen con una voluntad que esperamos pueda viabilizar el trabajo". En ese contexto, detalló que el proyecto original tenía 350 artículos permanentes, 17 títulos y 73 artículos transitorios, mientras que con las indicaciones -y con el objetivo de simplificarlo- contiene 93 artículos permanentes en cuatro títulos y 60 transitorios.

Respecto al contenido del proyecto, la ministra explicó la distribución del 6% en tres puntos al seguro social, dos a capitalización individual y uno para fortalecer el empleo femenino (sala cuna) y abordar la brecha de pensiones entre hombres y mujeres a través de las tablas de mortalidad.

También se refirió a la reorganización de la industria y a cambios en la licitación de cartera de afiliados y de cobro de comisiones. La ministra señaló que las AFP dejan de existir y que el plazo para ello son dos años, lo que está establecido en un artículo transitorio.

Cuestionan cronograma de la comisión

La nueva propuesta del Gobierno -específicamente la relativa al destino del 6% de cotización adicional- no logra convencer a la oposición. Pero más allá del contenido, durante la primera sesión de la comisión en 2024, la derecha cuestionó el mecanismo de tramitación.

"La sesión del día de hoy fue convocada para escuchar la exposición de los ministros de acuerdo a la indicación que el Gobierno ingresó y las siguientes sesiones van a ser para votar la reforma en particular", sostuvo el presidente de la comisión, el diputado PS Juan Santana.

Al respecto, la diputada RN Ximena Ossandón manifestó que "es una tremenda reforma, estamos frente a un proyecto nuevo. Efectivamente se han tomado cosas y ello se agradece, pero todavía tenemos muchos temas", quien pidió que no se pase directamente a la votación, sino que exista espacio para llegar a acuerdos.

Su par de la UDI, Cristián Labbé, criticó que "lo que no puede pasar es que no podamos escuchar a técnicos, al Consejo Consultivo Previsional, que me gustaría saber si ya tienen la opinión".

Por su parte el diputado oficialista Diego Ibáñez (CS), instó a que la búsqueda de acuerdos no se traduzca en una inacción. "Entiendo y recojo el espacio que pide la derecha para analizar el detalle (...) creo que estamos todos dispuestos a discutir los detalles y veremos quién tiene la mayoría, pero que ese espacio de discusión no se convierta en dilación".

La comisión volverá a sesionar a las 15:30 horas de este miércoles con la presencia del Ejecutivo.