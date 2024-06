Jara asegura que idea de distribuir el alza de la cotización en 5-1 "no alcanza para subir las pensiones ahora" y que "sería una pésima señal"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno y la oposición siguen trabajando para definir los puntos en los que podría haber un acuerdo para destrabar la reforma previsional.

Para ello, los asesores de los parlamentarios trabajan buscando espacios de consensos y al mismo tiempo, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sigue sesionando y recibiendo expertos para discutir sobre los principales ejes del proyecto de ley.

Sin embargo, el destino del 6% de cotización continúa siendo la piedra de tope para alcanzar un consenso entre el Ejecutivo y Chile Vamos, que tiene mayoría en la comisión.

Por lo mismo, algunos senadores oficialistas, específicamente el PPD Ricardo Lagos Weber y el PS Gastón Saavedra, se han mostrado los últimos días abiertos a distribuir el 6% de una forma distinta a la que impulsa el Gobierno -que plantea que 3% vaya a cuentas individuales y 3% a un Seguro Social- afirmando que si para llegar a un acuerdo que incorpore solidaridad se requiere avanzar hacia un 4-2 ó 5-1, podría ser ese el camino.

Consultada sobre la posibilidad de ceder a un esquema de 5% a capitalización y 1% a solidaridad, este lunes la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró que "eso no alcanza para subir las pensiones ahora y me parece que sería una pésima señal para la ciudadanía que después de diez años de espera les digamos que las pensiones en realidad van a subir $ 1.000 mensuales".

Para Jara, "los senadores han tratado de buscar alternativas porque no son ciegos y evidentemente han visto lo trabado que ha estado este tema por parte de la oposición que aquí tiene una mayoría". Con ello explicó que "por eso han estado proponiendo distintas alternativas. Pero sinceramente desde el Gobierno vemos que no solo no da lo mismo cualquier distribución del 6% y por eso nos mantenemos en el 3-3, sino que además puede ser muy complejo haber hecho esperar tanto tiempo a los cotizantes y a los pensionados de Chile para decirles que sus pensiones no van a subir nada".

Votar la primera semana de julio

En tanto, la autoridad también se refirió a los plazos, asegurando que esperan que se pueda votar en general la primera semana de julio. "Se está haciendo un trabajo técnico, serio, se están escuchando distintos expositores, pero además esto va avanzando a un ritmo mucho más adecuado para lo que la ciudadanía espera de los que estamos en política", sostuvo la ministra respecto del trabajo en el Senado.

En concreto, señaló que las materias sobre la cual ya hay cierto acuerdo es todo lo que tiene que ver con "mejoras de rentabilidades, seguro de lagunas previsionales, aumento del tope imponible, pero como la ciudadanía ha sabido hasta ahora, en cuanto a la distribución del 6% todavía sigue siendo difícil ponerse de acuerdo, lamentablemente."

Jara añadió que "aquí la disyuntiva está puesta en si queremos que suban las pensiones ahora o en varias décadas más, entonces no es un problema menor el que tenemos que resolver".

Respecto a la disposición que encontrarían para votar en ese plazo, sostuvo: "la veo con buenos ojos, han pasado muchas discusiones ya sobre este tema y creo que hay ya cierta sintonía de dar pasos más concretos".

Por último, sobre el debate que se ha intensificado los últimos días luego de que la bancada de diputados independiente PPD asegurara que si no se avanza en la reforma, se abren a apoyar un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones, Jara manifestó que "nosotros como Ejecutivo en lo que estamos concentrados es en que esta reforma avance y hemos dicho que no vamos a propiciar los retiros".