Joanna Pérez (Demócratas) por reforma de pensiones: "Estamos disponibles a ceder en la medida que el Gobierno también ceda"

Demócratas es uno de los partidos que recientemente hizo una propuesta previsional y sus votos podrían ser decisivos en la votación de la reforma de pensiones del Gobierno.

En conversación con DF, la diputada de esa colectividad, Joanna Pérez, llamó a las bancadas políticas a flexibilizar sus posiciones para alcanzar un acuerdo en esta materia.

"La derecha extrema probablemente no quiere un acuerdo para propinarle una derrota al Gobierno. Al final tenemos que salir de ese empate. Nosotros estamos disponibles a ello", planteó.

- ¿Cómo ve el anuncio del Gobierno de separar la tramitación en dos fases?

- Hasta la fecha, nadie de Demócratas conocía la estrategia de la ministra del Trabajo y Previsión Social (Jeannette Jara) de separar y distanciar las cosas. Espero que sea positiva y que prime un proyecto que mejore las pensiones.

Me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo y así avanzar en mejorar las pensiones, pero también, que se pudieran reconocer algunos principios que como Demócratas tenemos en nuestra propuesta: contar con un seguro de vejez -que hoy la ministra no lo descarta, pero no sabe bien dónde lo va a incluir o con qué énfasis; disminuir las tablas de mortalidad; y, que haya cooperativas de pensiones. Son muchas materias en las que nos queda la duda sobre qué es lo que el Gobierno va a priorizar y qué es lo que va a distanciar de esta discusión.

- Se ha dicho que el centro político podría ser clave para llegar a un acuerdo, ¿cuán disponibles están para aquello?

- A veces se abandona el diálogo o los acuerdos y se es muy intransigente en la postura que se tiene, me refiero tanto a la derecha como a la izquierda. Nosotros estamos disponibles.

- Ustedes han sostenido que la mayor parte del 6% de cotización adicional debe ir a cuentas individuales, ¿mantienen esa posición?

- Estamos abiertos. Planteamos que 1,8% sea para el seguro (de longevidad) y 4,2% para cotización individual, pero en un espacio de diálogo y de negociación, también estamos disponibles a flexibilizar.

- ¿Cuánto están dispuestos a ceder en el 6%?

- Estamos disponibles a ceder en la medida en que el Gobierno también ceda.

Todos tienen que ceder, tanto el Gobierno como la oposición. Nosotros, los espacios medios -especialmente el centro- estamos disponibles y hay otros partidos que también lo están. Entonces, sería lamentable que se apruebe con escasos votos, sin considerar un espectro amplio. Hago un llamado a todas las bancadas políticas a flexibilizar.

Los votos

- Pensando en lo que ha propuesto el Gobierno de 4% a solidaridad y 2% a cuentas individuales, ¿están los votos de Demócratas en la Cámara para aprobar esa distribución?

- Nosotros creemos que todos tenemos que ceder, pero el Gobierno tampoco puede pretender un 4%-2% a solidaridad. Nosotros ya hemos dicho que nuestra propuesta incluye solidaridad y el Gobierno no sé si lo logra entender, pero tener un seguro de vejez es solidaridad, especialmente porque es universal. Entonces, el Gobierno tiene que entender que nuestra propuesta incluye aquello, y que estamos disponibles a ceder, pero mientras ellos también cedan. Creo que hay intransigencia por parte del propio Gobierno hoy.

- ¿Están disponibles a un 3% y 3%, por ejemplo?

- No descartamos un proceso que debería tender a pasar. Estamos disponibles a dialogar en la medida en que eso sea positivo y se recojan algunas de nuestras propuestas también.

- ¿Buscarán negociar la inclusión del seguro de longevidad?

- Para nosotros es muy importante porque con eso abordamos las tablas de mortalidad. El Gobierno tiene que entender que las personas no viven hasta los 110 años y que eso nos aumentaría inmediatamente las pensiones al rebajarlas, por ejemplo, a 85 años.

- ¿Cómo ve la posibilidad de llegar a un acuerdo en la Cámara?

- Hay que acelerar el tranco y es bueno que entendamos que aquí pueden ser tres trámites, por lo tanto, la Cámara tendrá un espacio para poder negociar y mejorar la propuesta, y también el Senado.