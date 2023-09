La magnitud del soporte de las AFP en medio del debate de la reorganización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La reforma previsional que impulsa el Gobierno ha abierto un debate en torno a la reorganización de la industria de AFP.

El Ejecutivo ha transitado desde la idea original que implicaba el proyecto de entregarle el soporte a un ente estatal hasta la que maneja hoy -y que emanó de las conversaciones que se dieron en la mesa técnica-, que implicaría licitar la operación en un modelo similar al de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

No obstante, esta idea tampoco genera consenso. La Asociación de AFP, algunos técnicos y también sectores políticos han advertido sobre los riesgos que podría conllevar hacer un cambio de esa envergadura.

¿Cuál es la diferencia entre tener a un sistema como el de las AFP para esto versus el del modelo de la AFC?

PAULINA YAZIGI, PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE AFP “Cuando se comparan las labores de las AFP con la AFC se están comparando entidades con funciones muy distintas”.

Para la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, son dos cosas completamente distintas. “Cuando se comparan las labores de las AFP con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) se están comparando entidades con funciones muy distintas, que conllevan cargas de trabajo diarios completamente diferentes y con una amplia diversidad de funciones y costos operativos completamente distintos”, dijo.

En ese contexto, advirtió que “esto puede llevarnos a buscar un esquema de organización de funciones que no solo no suba pensiones, sino quedarnos sin libertad de elegir, con costos más altos por las deseconomías de escala y no habiendo enfrentado los verdaderos factores por los cuales las pensiones son bajas”.

Las cifras detrás de la operación

Más allá de la gestión de las inversiones y las cuentas individuales, las AFP también cumplen un rol en el soporte y operación del sistema.

Una de las diferencias principales entre el modelo de AFP y el de AFC -que es contralada por AFP- radica en que el segundo responde a un evento contingente como es la pérdida del empleo, mientras que las AFP tienen una misión permanente.

En términos de números las diferencias también saltan a la vista. Mientras las AFP realizan 40,5 millones de pagos al año, la AFC suma 4,3 millones, según la Asociación de AFP. En tipos el panorama también es distinto: las administradoras de pensiones realizan 38 tipos de pagos y la AFC sólo uno.

En tanto, el fondo administrado por las AFP en cuentas individuales es 20 veces mayor que el que maneja el otro modelo. Así, si el fondo total administrado en cuentas individuales de las AFP llega a US$ 188.502 millones, el de cuenta individual de la AFC es de US$ 9.902 millones, según detalló el gremio.

Además, en términos de presencia física a lo largo de Chile, las AFP suman 250 sucursales en el territorio nacional, cinco veces más que los puntos con que cuenta la AFC, que son 50.

Críticas al modelo propuesto

Los detractores de la reorganización de la industria como está diseñado en la nueva propuesta que ha hecho el Gobierno apuntan a que al establecer una sola entidad -aunque sea privada y licitada- elimina la libertad de elección. Además distintos actores han planteado dudas acerca de si realmente genera economías de escala y si lograría o no reducir los costos.