Las señales que dieron Bachelet, Piñera y Boric en sus discursos en medio de los debates por las reformas de pensiones

El sistema de pensiones suele estar presente en las cuentas públicas presidenciales. En los últimos tres períodos -incluyendo los dos primeros discursos del Presidente Boric-, no ha habido año en que no se haga alusión a la materia.

En la mayoría de los casos, los jefes de Estado han dado cuenta sobre avances de los proyectos enviados al Parlamento, en algunas oportunidades han sido anuncios, mientras que en otras ocasiones el clamor por llegar a acuerdos en sus reformas se ha tomado protagonismo en el Congreso.

En materia de pensiones, a los últimos tres gobiernos los cruza un denominador común: todos han impulsado sus respectivas reformas al sistema previsional. En los casos de Bachelet II y de Piñera II estos intentos finalmente no llegaron a puerto.

En tanto, la propuesta previsional de administración del Presidente Gabriel Boric por ahora está cuesta arriba.

La reforma previsional es una de las iniciativas más emblemáticas del actual Gobierno, que espera que haya un acuerdo con la oposición que permita darle viabilidad a la iniciativa.

En su última cuenta pública, Boric hizo un llamado al Congreso, asegurando que el tema se había vuelto una “urgencia nacional”.

El jefe de Estado señaló que “van siete meses y aún no se inicia la votación particular de este proyecto”.

Boric hacía alusión a la tramitación en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde solo había logrado pasar la valla de la idea de legislar.

Ahora, lleva 18 meses en total y la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado está a la espera de ser votado en general.

El llamado que hizo al Parlamento suena conocido. En 2018, el exPresidente Sebastián Piñera sostuvo: “Pido a este Congreso apurar la aprobación de esta reforma (su proyecto que buscaba hacer cambios al pilar contributivo y al pilar solidario) para poder iniciar el próximo año con mejores pensiones para nuestros adultos mayores”.

Por su parte, Bachelet aseguró en su discurso de 2016 que “vamos a acelerar la tramitación del proyecto que crea la AFP estatal”, iniciativa cuyo ingreso al Congreso la había anunciado en su discurso de 2014.

En 2017, informó que en julio enviaría la reforma para reforzar el pilar contributivo, que fue bautizado como la “reforma de Valdés”, en referencia a su ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El proyecto buscaba establecer una nueva cotización de cinco puntos (3% a cuentas personales y 3% a un seguro de ahorro colectivo) y proponía la creación de un organismo público para administrar esos recursos.

“Los impactos que podría tener no hacer nada”: la celebrada frase de la presentación de Salvador Valdés

La compleja tramitación que atraviesa la reforma de pensiones y la polémica en torno al último spot televisivo del Gobierno sobre la materia no quedaron al margen de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado esta semana. No obstante, el foco principal de la sesión de este jueves estuvo en la presentación del senior fellow de la UAI, Salvador Valdés.

En la última lámina de su exposición dio las gracias y citó la frase: “El rechazo del electorado chileno a dejar este mercado como está ahora, sin reforma sustantiva, sugiere los impactos que podría tener no hacer nada”.

Casi al terminar la sesión, el presidente de la comisión, el senador UDI, Iván Moreira, afirmó: “Me quiero quedar con el impacto que tiene no hacer nada. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien”.

Durante su presentación, Valdés afirmó que “el Gobierno está completamente equivocado cuando dice que hay grandes economías de escala”, refiriéndose a la reorganización de la industria.

No obstante, señaló que “el tema es que hay poca competencia y eso da holguras y algunas AFP se dan el lujo de seguir con tecnología obsoleta y tener altos costos”.

Tal como lo ha realizado en otras oportunidades, Valdés presentó su propuesta de licitación del stock de la cartera de afiliados, la que captó la atención de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara: “Lo escucho con una propuesta bien interesante que es la relicitación”, y agregó que “vamos a darle una vuelta”.