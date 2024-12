Ministra Jara y tratativas por la reforma de pensiones: "Quedan muy pocas diferencias, pero siempre la voluntad política es lo que se pone en juego al final"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La próxima semana el Senado retoma oficialmente su trabajo en comisiones luego del receso legislativo. Con ello, las miradas estarán puestas en uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: la reforma de pensiones.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró este lunes que pese a ese receso, las conversaciones se han seguido dando. "Hemos estado trabajando arduamente en estos temas, aún cuando el Senado no está sesionando oficialmente (...) hemos seguido reuniéndonos con ellos (con los senadores) y esperamos que en los próximos días esto pueda cerrarse", manifestó la secretaria de Estado.

Respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo, aseguró que "lo vemos con esperanza" y expresó que "quedan muy pocas diferencias, pero siempre la voluntad política es lo que se pone en juego al final: Hacer o no un acuerdo por las pensiones del país".

En tanto, sobre las críticas que han existido en parte del oficialismo por los cambios que ha tenido el proyecto de ley respecto de la idea original de La Moneda, la ministra reconoció que la iniciativa actual que podría tener luz verde si es que hubiera un acuerdo es muy distinta del proyecto original. Jara recordó que lo anterior está dado porque el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso. "Negar la realidad es un absurdo, no tiene mucho sentido y no contribuye a poder sacar las cosas adelante", dijo.

Además, sostuvo que "quienes piensen -como una legítima opinión-, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira van a ocurrir tres cosas: las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces, no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía"

"Que las AFP se enojen nos tiene sin cuidado"

La semana pasada el Presidente Gabriel Boric se subió al debate previsional de los últimos días por medio de una publicación en su cuenta de la red social X. "A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones", escribió el Mandatario.



Tras ser consultada por los cuestionamientos a las AFP, Jara señaló: "Que las AFP se enojen, la verdad nos tiene bien sin cuidado. Aquí lo importante es pensar que los pensionados, en el sistema de pensiones del país y también en cómo el sistema político se hace cargo de los problemas reales que le importan a las personas"

La ministra remató: "Lo que piensen o no las AFP es problema de ellas".