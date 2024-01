Pedro Pizarro, exsubsecretario de Previsión Social y vicepresidente de RN: “Lo que pasó dificulta más que podamos tener una reforma previsional durante este Gobierno”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pedro Pizarro fue subsecretario de Previsión Social en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, administración que presentó una reforma al sistema de pensiones, que si bien logró avanzar en la Cámara de Diputados, finalmente se trabó en el Senado.

El abogado y socio del estudio Guerrero & Cía, sigue de cerca el debate previsional. No solo por su pasado como exsubsecretario, sino que también, desde su posición como vicepresidente de RN, partido cuyos parlamentarios -sumados a los demás de la oposición que forman parte de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara- se retiraron este miércoles de la votación en particular de la reforma del Gobierno de Gabriel Boric, acusando que se les obligaba a votar sin un debate previo.

“Lo que ocurrió es una mala noticia para las personas que estamos esperando que efectivamente haya una reforma previsional”, lamenta Pizarro en entrevista con DF.

La exautoridad asegura que el oficialismo tiene una mayoría circunstancial en la comisión de Trabajo y que “están pasando máquina”, asegurando que las indicaciones que presentó el Gobierno son en la práctica un proyecto distinto, al cual no que no se le dio espacio para el debate.

“Le están haciendo un flaco favor a la reforma”, cuestiona y se pregunta: “¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Se quiere mostrar una victoria de pasé por la Cámara con el fin de poder mostrar algún logro, o queremos de verdad tener una reforma previsional?”.

- ¿Lo que ocurrió dificulta aún más el camino del acuerdo?

- Lamentablemente creo que lo que sucedió dificulta más que podamos tener una reforma previsional durante este Gobierno.

- El Ejecutivo ha dicho que enero es un mes clave. ¿Es de los que cree que si no, ya no es?

- Soy de los que cree que si el Gobierno no cambia radicalmente los ejes de su proyecto, no es.

- La UDI ha dicho que no está disponible a que puntos de cotización adicional vayan a reparto...

- Renovación Nacional tampoco.

- Pero en su partido se han escuchado algunas voces más abiertas al diálogo. ¿Cuál es su postura?

- Los seis puntos debieran ir a las cuentas individuales. Cuando se dice “quiero destinar una parte a un seguro de longevidad”, eso no es reparto. Cuando se dice que parte de esto vaya a un fondo que se distribuya entre las mujeres que han contribuido durante el mismo mes, tampoco estamos hablando de reparto.

- Pero entonces, ¿podrían haber eventualmente mecanismos redistributivos distintos a reparto?

- En la medida en que los recursos vayan a las cuentas individuales. Aquí lo que uno quiere evitar, porque la tentación puede ser alta, es que los recursos queden en manos del Estado.

- Cuando usted era parte del Gobierno de Piñera II y presentaron su reforma, era 3% a cuentas individuales y 3% a solidaridad. ¿Por qué ya no es viable?

- No hay un cambio de opinión, lo que hay es un cambio de circunstancia. No teníamos PGU, que es equivalente a haber destinado una cantidad de puntos importantes a cotización vía impuestos generales a solidaridad. Tampoco teníamos US$ 50 mil millones menos producto de los retiros, que hace que haya menos ahorros en las cuentas.

Esos cambios hacen que lo que era viable en su momento, deja de serlo.

Clase media

- ¿Por qué su sector plantea que la reforma no llega a la clase media?

- La reforma está planteando que vayan dos puntos a la cuenta individual, pero esos dos puntos son medios mentirosos.

La verdad es que es un 1,4%, porque el 30% restante de esos dos puntos se distribuye en un fondo común. Por consiguiente, las personas que ganen sobre determinado monto, que son $ 700 mil y tantos hacia arriba, no van a recibir los dos puntos, van a recibir menos. Por ejemplo, una persona que gana entre $ 700 mil-$ 800 mil hacia arriba, a mi juicio, es clase media.

Por otro lado, está el tope imponible, que hace que no estés afectando los grandes ingresos, sino que a la clase media.

Además, hablan de una garantía de UF 0,1 por año con un tope, en la medida que la PAFE (Pensión Autofinanciada de Referencia) de la persona no sea superior a UF 3. Entonces, las pensiones autofinanciadas sobre más menos $ 110 mil, no reciben garantía alguna. Ahí está gran parte de la clase media que estaría contribuyendo y no recibiendo beneficios.

PGU “condicionada”

- También han acusado que se está condicionando el alza de la PGU.

- Se habla de PGU a $c250 mil, pero condicionado. En 2024 no se proyecta con un gran crecimiento, lo que involucra que tampoco vamos a tener un gran incremento en materia de recaudación fiscal.

El Presidente Boric viene anunciando hace más de un año la PGU a $ 250 mil. Creo que ha sido súper poco serio en eso porque no puedes estar haciendo ilusiones a las personas cuando no se tiene la plata para cumplir.

La PGU, cuando nosotros la creamos, estableció un mecanismo de reajuste automático. Capaz que lleguemos a los $ 250 mil del Presidente, pero por ningún mérito de él, sino por la cláusula de reajuste.