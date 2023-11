Pensiones: informe de tasas de reemplazo llega a recta final y se entregaría en dos semanas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Lo importante es que el proyecto (de ley) vaya a Valparaíso y vuelva, no que se quede estancado allá”.

Con esa frase -que solía decir el expresidente de la CUT, Arturo Martínez, cuando le tocaba interactuar con él mientras trabajaba en el primer Gobierno de Bachelet-, Cristóbal Huneeus, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, apuntó a la necesidad de que la reforma de pensiones se destrabe.

Este miércoles, bajo el título de “Propuestas para hacer viable la discusión previsional desde la mirada de actores del sistema”, el edificio de postgrados de la Universidad del Desarrollo albergó el seminario que buscaba responder a la interrogante bajo la mirada de cuatro actores, el que fue organizado por la casa de estudios junto a la Asociación de Aseguradores y la Asociación de AFP.

“Una vez que decante el tema constitucional, creo que se va a abrir un espacio (de acuerdo)”, sostuvo el economista y asesor del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Huneeus. La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi y su par del gremio asegurador, Alejandro Alzérreca señalaron que hay consenso en el diagnóstico previsional.

Huneeus anunció que el estudio que está realizando el Gobierno -encargado a los economistas Paula Benavides y Rodrigo Vergara- sobre tasas de reemplazo en el previsional, está entrando en su fase final.

“Esperamos que en las próximas semanas, probablemente la primera semana de diciembre, compartir el informe”, informó Huneeus, quien coordina ese trabajo.

El economista también se refirió a las vías de financiamiento para subir las pensiones actuales, apuntando a la carga fiscal que implica la Pensión Garantizada Universal (PGU). “No podemos poner todos los huevos en la misma canasta”, advirtió.

Problema de diagnóstico

El asesor de la cartera liderada por la ministra Jeannette Jara, recordó que tanto en su paso por Bachelet I, como el trabajo que realizó desde la oposición en el segundo Gobierno de Piñera, ambos proyectos de reforma se vieron truncados por la coyuntura política.

Sin embargo, argumentó que “hoy en el mundo político se ve mucho más consenso y urgencia tanto del Ejecutivo como de la oposición”, pero reconoció que la discusión constitucional ha tenido un impacto.

“Una vez que decante el tema constitucional, creo que se va a abrir un espacio” para discutir la reforma y llegar a un acuerdo, sostuvo.

Por ello, instó a que “ojalá que el mundo político siga conversando como lo está haciendo hasta ahora y esperamos que el proyecto pueda volver de Valparaíso y se pueda aprobar”.

También, mencionó que “no hay un diagnóstico totalmente compartido y nuestro problema es el diagnóstico, no son las soluciones”.

Profundizó que “el único diagnóstico claro es que hay que subir la cotización y eso está listo. Pero después tenemos muchas propuestas y pocos diagnósticos compartidos”.

Tanto así, que para Huneeus “ese es uno de los desafíos que ha impedido que el mundo más político no pueda consensuar una idea”.

No obstante, el resto de los exponentes no compartieron esa mirada. Yazigi manifestó que “en el diagnóstico no hay tanta confusión, me parece que donde no hay consenso es en las soluciones”.

Alzérreca coincidió: “En el diagnóstico estamos todos bien de acuerdo”.

Además, el presidente de la Asociación de Aseguradores planteó que si bien se requiere solidaridad, esta no es la única fuente y alertó que existe un trade off en la discusión. “Pareciera ser que estamos eligiendo si mejoramos las pensiones presentes o las futuras, pero estamos convencidos que no es así y que podemos hacer ambas cosas” afirmó.

Irrupción de exministros

Dos ministros de los Gobiernos del exPresidente Piñera estuvieron presentes en el público del seminario.

“Va a ser difícil destrabar la discusión mientras se insista en terminar con las AFP, en derogar el decreto 3.500 y en dividir la industria”, dijo el exministro del Trabajo y Previsión Social de Piñera II, Patricio Melero, cuando le extendieron el micrófono para expresar su opinión.

Además, planteó su rechazo a la idea de introducir solidaridad al sistema vía cotizaciones, pero aseguró que “otra cosa es pensar en alguna forma de solidaridad distinta, por ejemplo, algún subsidio directo, como el ‘Bono Mujer’, que me parece muy bien”, haciendo referencia a una propuesta que lanzó hace meses la Asociación de Aseguradores, la que reiteraron este miércoles.

Por su parte, para el exministro de la Segpres en Piñera I y exasesor del segundo piso de La Moneda en Piñera II, Cristián Larroulet, a “la manera de resolver el problema de las pensiones de los sectores medios hay que buscarle una fórmula adhoc”.

En ese sentido, manifestó que “así como aquí ha salido esta idea de ‘Bono Mujer’ (...), por qué no hacer un ‘Bono Clase Media Protegida’ que apunte a un elemento transitorio y que no afecte el tema a largo plazo”.

Potenciar la institucionalidad

En el seminario, el abogado y asesor de Chile Vamos, Alejandro Charme, presentó su más reciente propuesta para destrabar la reforma y acercar posiciones, la que contiene seis puntos dentro de los cuales está potenciar la institucionalidad, transformando a la Superintendencia de Pensiones en un órgano colegiado, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tal como adelantó esta semana a DF.

“El tema de la institucionalidad es interesante, no es fácil y está en discusión”, comentó Huneeus.