¿Por qué hay personas a las que les bajó su PGU tras el reajuste y el pago de nuevos beneficios?
A un grupo de adultos mayores les aumentó la pensión base para el cálculo del aporte monetario que realiza el Estado.
Noticias destacadas
Los nuevos beneficios de la reforma derivaron para un grupo de personas en un efecto sobre la PGU por un aumento en la pensión base.
Los tramos para determinar el monto del beneficio varían de acuerdo a si la jubilación base está entre los tramos superior ($1.252.602) o inferior ($789.139), revisión que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe realizar mensualmente con los haberes del mes anterior.
A un primer grupo de más de 857 mil personas beneficiarias de PGU les aumentaron sus ingresos, producto del reajuste que rige en este subsidio desde febrero y de los beneficios del seguro social que ya comenzaron a pagarse. El promedio de alza para ellos fue de $82 mil.
En tanto, un segundo grupo de unas 75 mil personas, vieron una disminución parcial en el monto de su PGU, que en promedio era de $42 mil. “Pero a la vez, al recibir el incremento con los nuevos beneficios de la reforma, el monto total final de ingresos para estas personas aumentó en promedio $75 mil”, explicó el IPS.
Por último, a un tercer grupo -de unas siete mil personas-, su PGU quedó en monto cero al excederse el límite superior establecido por ley. “En estos casos, el promedio que recibían por PGU era de $34 mil dadas sus pensiones base, pero al incorporarse los beneficios del Seguro Social estas personas pasan a percibir en promedio un aumento de $89 mil”, detalló.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete