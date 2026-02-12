¿Por qué hay personas a las que les bajó su PGU tras el reajuste y el pago de nuevos beneficios?

A un grupo de adultos mayores les aumentó la pensión base para el cálculo del aporte monetario que realiza el Estado.

Los nuevos beneficios de la reforma derivaron para un grupo de personas en un efecto sobre la PGU por un aumento en la pensión base.

Los tramos para determinar el monto del beneficio varían de acuerdo a si la jubilación base está entre los tramos superior ($1.252.602) o inferior ($789.139), revisión que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe realizar mensualmente con los haberes del mes anterior.

A un primer grupo de más de 857 mil personas beneficiarias de PGU les aumentaron sus ingresos, producto del reajuste que rige en este subsidio desde febrero y de los beneficios del seguro social que ya comenzaron a pagarse. El promedio de alza para ellos fue de $82 mil.

En tanto, un segundo grupo de unas 75 mil personas, vieron una disminución parcial en el monto de su PGU, que en promedio era de $42 mil. “Pero a la vez, al recibir el incremento con los nuevos beneficios de la reforma, el monto total final de ingresos para estas personas aumentó en promedio $75 mil”, explicó el IPS.

Por último, a un tercer grupo -de unas siete mil personas-, su PGU quedó en monto cero al excederse el límite superior establecido por ley. “En estos casos, el promedio que recibían por PGU era de $34 mil dadas sus pensiones base, pero al incorporarse los beneficios del Seguro Social estas personas pasan a percibir en promedio un aumento de $89 mil”, detalló.