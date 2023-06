Presidente Boric: "Llevamos 10 años discutiendo una reforma de pensiones sin capacidad de ponernos de acuerdo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente Gabriel Boric este jueves reiteró la urgencia de llegar a un acuerdo en la reforma de pensiones, tal como ya lo había hecho en su cuenta pública del 1 de junio.

Desde La Cisterna, en el marco del lanzamiento de la campaña "Buen Trato, Trato Hecho", en el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, el Mandatario aseguró que se requiere llegar a consensos que permitan sacar adelante el proyecto de ley cuanto antes y así cumplir con el objetivo de aumentar las pensiones, tanto para los actuales como los futuros jubilados.

"Es inaceptable y debiera ser desgarrador para todos que las pensiones no alcancen para vivir. No podemos seguir tolerándolo y entre los políticos, llevamos 10 años discutiendo una reforma de pensiones sin capacidad de ponernos de acuerdo, 10 años. No es tolerable", cuestionó Boric.

El Jefe de Estado recordó que "le he hecho un llamado a todos los parlamentarios de todos los sectores políticos a que seamos capaces de dejar nuestras diferencias de lado y a trabajar para que, durante este período y a la brevedad, saquemos adelante la reforma de pensiones y podamos entregarles pensiones dignas a las personas mayores que valoren el trabajo que han tenido".

Y apuntó a la necesidad de contar con mayores recursos para destinar fondos a elevar las pensiones. "Eso cuesta plata y tenemos el deber de conseguirla. Necesitamos un mejor crecimiento por cierto, pero también un sistema más justo. Y por eso estamos empujando un nuevo pacto fiscal. Hago un llamado a los parlamentarios a que podamos aprobar prontamente la insistencia que vamos a hacer del pacto fiscal en el Senado para tener más recursos, no para llenarles los bolsillos al Estado", manifestó.

El Mandatario recordó que "la mitad de los recursos que estamos pensando recaudar es para mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU), para que no haya ninguna persona en Chile que tenga una pensión inferior a $250 mil".

Inminente nombramiento en Previsión Social

Uno de los actores que será clave para llegar a un acuerdo en materia de pensiones será el próximo subsecretario o subsecretaria de Previsión Social, repartición que lleva 20 días con el liderazgo vacante tras la salida del exsubsecretario Christian Larraín.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron a DF que el candidato o candidata ya está zanjado y que el nombramiento sería inminente. Entre las cartas que barajaba el ejecutivo se encontraban personas con vasto conocimiento técnico en la materia, con habilidades políticas y que ya se han desempeñado en cargos de autoridad.