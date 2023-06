¿Quién es Claudio Reyes?: El perfil del nuevo fichaje de La Moneda que aterriza en la Subsecretaría de Previsión Social

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras 21 días de búsqueda, finalmente La Moneda encontró en Claudio Reyes la carta para reemplazar al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

De profesión ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica (PUC), la nueva autoridad cuenta con una larga trayectoria en el sector público.

¿Pero, quién es el hombre que se convertirá en una pieza clave para darle viabilidad a la reforma a las pensiones?

Reyes es un técnico conocido en el mundo previsional. Conoce de primera mano la Subsecretaría de Previsión Social ya que ocupó el cargo de subsecretario de Previsión Social durante el primer mandato de la exPresidenta Michelle Bachelet, específicamente entre 2009 y 2010. Antes de eso -en plena reforma previsional de 2008- fue jefe de gabinete del subsecretario anterior. Desde ese rol, lideró la implementación de beneficios de la reforma previsional del 2008.

Luego, en el 2014, durante el segundo mandato de Bachelet fue nombrado Superintendente de Seguridad Social (Suceso), cargo en el que fue ratificado por el Gobierno de Sebastián Piñera, manteniéndose como líder de esa repartición hasta 2020.

Técnico y muñeca política

Quienes conocen al nuevo subsecretario lo definen como una persona con capacidades políticas y amplios conocimientos técnicos sobre el sistema previsional.

"Es serio, buen negociador y práctico", dice una persona que ha compartido con él en campañas políticas. Su nombre no solamente genera un respaldo técnico en su sector pensando en el objetivo de sacar adelante el proyecto de ley, sino que también en la derecha. "Es muy bueno en lo que hace", señalan desde la oposición.

Además, parte de los funcionarios de Previsión Social lo conocen, pues, al ser una repartición técnica, varias de las personas que hoy trabajan ahí, tienen una larga trayectoria en el órgano público. Es más; quien asumió el rol de subrogante tras la salida de Larraín, es la abogada Consuelo Maldonado, quien ya trabajó directamente con él, siendo su jefa de gabinete en la Suseso, durante la segunda administración del exPresidente Piñera.

Reyes también conoce a la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, con quien hará dupla para sacar adelante la reforma. No es la primera vez que tienen una tarea común. Por ejemplo, cuando Jara fue Subsecretaria de Previsión Social y Reyes era Superintendente en la segunda administración de la exPresidenta Bachelet.

Además, quienes conocen cómo trabaja Reyes anticipan que "hará buenas migas" con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con quien trabaja desde el 20 de marzo, cuando comenzó a desempeñarse como coordinador de modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda.

Su faceta más desconocida

Es militante del PPD, pero sus inicios en política datan de mucho antes: durante su juventud estuvo relacionado al Partido Comunista.

Distintas fuentes ligadas a la política recuerdan una faceta de Reyes que hasta hace algunos años era desconocida. Todo fue narrado en el libro "Hijos del Frío" de Javier Rebolledo, a quien Reyes contó su testimonio.

Un tiempo después, en agosto de 2018, Reyes relató la historia en un reportaje en Chilevisión Noticias, el que se basaba en la historia del libro.

Según su testimonio, Reyes se desempeñó como jefe de gabinete de uno de los ministros de Hacienda de Augusto Pinochet y durante esa época también tuvo cargos gerenciales en el Banco BHIF y el Banco Central.

“Yo sé que a algunos les va a shockear y va a ser algo complejo, pero a esta altura de la vida, cuando algunos de los que yo conozco han dejado de existir, por lo menos yo soy de la generación que trata de dejar algo y no irse solamente en silencio y en olvido”, decía para comenzar a explicar los pasajes de esa historia.

Consultado por cuál era su papel, respondió: “Mi función fue insertarme, en este caso en la Universidad Católica de Chile, donde había muy pocos militantes comunistas”.

En ese contexto, aclaró: “Yo no llamaría la palabra infiltrarse, la función era estar ahí, tener una escucha, tener alguien que pudiera obtener información, analizarla, procesarla y entregar opinión. Mi labor fundamental fue esa: desarrollar informes de coyuntura que permitieran a las autoridades del partido tomar decisiones respecto de cómo estaba evolucionando tanto en el área económica como en el área social el país”.

Así, relató que los informes iban a "estructuras centrales, al comité central del Partido Comunista, a algunos dirigentes que se suponía que con esos informes desarrollaban sus propios informes políticos”.

Cuando Reyes contó esto en televisión era el primer año del segundo mandato de Piñera, cuando se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Social.

“Creo que lo que estoy contando no afecta mi capacidad técnica, mi capacidad profesional, sino por el contrario, creo que estoy reflejando un lado que muchos yo sé que no se atreven a hacerlo. A lo mejor es muy romántico e ingenuo, pero parafraseando a John Lennon, algunos pensarán que soy un soñador. Pero no soy el único”, concluyó en esa entrevista.