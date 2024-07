Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal: “Me parece bastante preocupante que se deseche un punto (división de la industria de AFP) donde hubo pleno acuerdo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Soledad Hormazábal es una de las expertas cuyo nombre se repite en mesas técnicas. En 2023 participó de varias instancias de diálogo en la reforma de pensiones y actualmente es una de las integrantes del grupo de expertos que conforman la mesa sobre estabilización de tarifas eléctricas.

Hace dos semanas concluyó su participación en la instancia que buscaba acercar posiciones en la reforma previsional, luego de que el grupo entregara su informe final. En esta última representó al senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Este miércoles llegará -junto a los otros miembros de esa mesa- a la comisión de Trabajo del Senado, donde los autores del documento expondrán las principales conclusiones, las que analizó en entrevista con DF.

“(La idea del préstamo) no es una cuenta nocional porque es durante un período finito. No es que el Estado esté permanentemente endeudándose con los cotizantes, sino que es un período de transición en el que se va a financiar por la falta de recursos actuales, se va a diferir el pago”.

- Si bien no es vinculante, ¿en qué medida espera que las conclusiones lo sean?

- El informe permite establecer un piso sobre el cual seguir en una discusión que queda mucho más acotada, lo cual facilitaría bastante llegar a un acuerdo.

Pero respecto de la separación de la industria, que se acordó de manera unánime no hacerlo, la ministra (Jara) no está de acuerdo. Entonces, si cuestionas el informe, cada uno puede empezar a cuestionar las distintas partes. Y con ello, este primer acuerdo que podría facilitar la discusión hacia delante queda más débil.

- ¿Le preocupa que la ministra insista en la división de la industria?

- Me parece bastante preocupante que se deseche un punto donde hubo pleno acuerdo por una consideración más bien política que tiene que ver quizás con cambiar el funcionamiento de la industria. Pero no se entiende mucho porque, por otro lado, la capitalización individual, la administración privada de los fondos sigue, por lo que estarías cambiando solamente el funcionamiento.

No se entiende la obsesión con este cambio, que tiene el problema de que quizás pone en riesgo los otros acuerdos de la mesa, porque si yo cuestiono uno, por qué otro no va a cuestionar otro.

- La ministra planteó que el reparo de la mesa técnica era el monopolio. ¿No es solamente esto?

- No, no es solamente eso. El monopolio, efectivamente no nos gusta. La idea del monopolio estatal ya se descartó hace tiempo. Pero planteaban hacer algo como la AFC, donde se licita para todos y una empresa privada es la que gestiona. Ahí vemos un riesgo importante de que se genere un monopolio privado. Pero también, el riesgo de intervenir una industria que funciona bien hoy sin (que haya) beneficios por esto, dado que las economías de escala no son tal.

- ¿Qué elementos los llevaron a tomar el camino de la licitación del stock?

- La demanda es insensible al precio, o sea, las personas en general, en promedio se cambian de su AFP muy rara vez y cuando lo hacen, tampoco es por precio. Entonces, competencia por precio no hay. Esto no significa que las AFP no compitan, pero no compiten por precio.

Dado que no compiten por precio, existen utilidades sobrenormales en esta industria. Si el Estado está forzando a las personas a participar de una industria, obligándolas a ser parte de la demanda, tiene la obligación de garantizar que no existan utilidades sobrenormales.

- A su juicio, ¿se corrige con la licitación del stock?

- La licitación del stock ataca el problema de fondo, que es la inercia, la falta de movilidad y de respuesta de las personas a los precios en la AFP (...) usando la inercia a favor de bajar los precios y no de mantenerlos altos.

Estuvimos a favor siempre y cuando la libertad de los afiliados para elegir quién administra sus recursos fuera plena. (Además), en la oposición dimos la unanimidad a esta licitación en la medida en que el Estado no participara en ella como una AFP más que licita porque vemos problemas de competencia desleal.

Otro punto es que se tiene que autorizar y reglar son los traspasos de activos entre las administradoras porque evidentemente la propuesta no involucra que las AFP tengan que salir a liquidar activos para hacer el traspaso.

Y, por último, las licitaciones, en general, son bastante difíciles de diseñar, por lo que propusimos que existiera una mesa de alto nivel técnico que la diseñara.

Fórmula del préstamo

Hormazábal también se refirió a la idea que surgió en la mesa por parte de la oposición como una vía para mejorar pensiones actuales a través de un mecanismo transitorio que fuera un préstamo, que no tuvo acuerdo porque el oficialismo planteó que no había recursos fiscales para aquello.

“Establecimos la idea de que los aportes para financiar esto se establezcan como un préstamo en que ok, hoy no hay plata para financiar la mejora en las pensiones que faltan y entonces se usan las cotizaciones, pero se le reconoce a las personas este aporte y cuando estas personas se pensionen, el Estado les devuelve (los recursos)”.

- ¿Cómo aborda las críticas de que sería regresivo y similar a las cuentas nocionales?

-Es regresivo en la medida en que no se devuelve después. Si no se devuelve, es muy regresivo.

No es una cuenta nocional porque es durante un período finito. No es que el Estado esté permanentemente endeudándose con los cotizantes, sino que es un período de transición en el que se va a financiar por la falta de recursos actuales, se va a diferir el pago.