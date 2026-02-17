Camionetas lideran alzas del SOAP y precio promedio del seguro para motos supera los $ 60 mil tras implementación de Ley Jacinta
Según el consolidado que actualizó la Comisión para el Mercado Financiero, la media en el caso de los autos es de $ 9.238.
"Ahora tu SOAP 2026 te protege más", es una de las publicidades que se puede ver en los sitios web de las aseguradoras que ofrecen el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.
Este es uno de los gastos tradicionales de cara a marzo, siendo un desembolso exigido para la renovación del permiso de circulación de los vehículos.
A diferencia de años anteriores, en las últimas semanas el SOAP estuvo en el centro del debate luego de que, tras la publicación de la Ley Jacinta el 7 de febrero, la industria se vio obligada a suspender la comercialización de las antiguas pólizas para dar pie a las nuevas, lo que ocurrió finalmente a partir del 9 de febrero en la tarde, tras la publicación de las nuevas pólizas y de la normativa por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La Ley Jacinta duplicó las coberturas para el SOAP -específicamente en cuanto a los montos de las indemnizaciones por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito-, lo que tuvo un efecto sobre el precio de este seguro.
Por ejemplo, según el reporte de la CMF previo a la publicación del cuerpo legal, el precio promedio del SOAP para automóviles ofrecido por distintas compañías de seguros llegaba a $ 6.836, valor que con las nuevas pólizas se elevó en cerca de 40%, hasta los $ 9.328, según la última información disponible del regulador.
En tanto, el seguro obligatorio para camionetas fue el que más subió, con un aumento de 61,7% de su precio. Para los dueños de este tipo de vehículos, el valor del SOAP pasó desde un promedio de $ 9.114 a $ 14.733.
En tanto, el más caro será desembolsado por quienes tienen motos. Si antes costaba en promedio unos $ 48 mil, ahora deberán pagar $ 66.409 por la nueva póliza.
Enganches
Como todos los años, las aseguradoras buscan competir con sus pares, ya sea por precios o por algún tipo de enganche en un mercado por el que todos los automovilistas deben pasar. Según la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), este año se estima que el número de pólizas alcance cerca de ocho millones.
Por ejemplo, Falabella ofrece a sus usuarios canjear el SOAP desde 2.500 CMR puntos. En Consorcio, en tanto, tienen precios especiales para clientes de la firma.
BancoEstado, por su parte, promete a quienes lo contraten con la estatal obtener hasta dos meses de suscripción gratuita a TV Digital Zapping, cupón que lo entrega la aseguradora, en este caso, HDI.
MachBank de Bci, publicita el sorteo de cinco iPhone 17 con la contratación del producto.
También, existen algunas compañías de seguros que se asocian con una causa. Por ejemplo, la fundación oncológica Care -ligada a Cecilia Bolocco- tiene disponible la contratación del SOAP a través de la aseguradora Southbridge y el pago de la póliza a través de la organización contra el cáncer, incluye gratis algunos exámenes preventivos.
Bomberos también lleva a cabo una campaña especial en el período de contratación de este producto, a través del cual los compradores donan para colaborar con la institución, un monto adicional al precio del SOAP.
