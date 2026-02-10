Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Aseguradoras restablecen venta del SOAP tras suspensión por Ley Jacinta y comienzan alzas de precios

El cuerpo legal elevó al doble las coberturas del instrumento, lo que implicará un ajuste en los valores del seguro. En tanto, hay 270 mil SOAP que ya se contrataron, pólizas que coexistirán con las nuevas durante el primer año.

Por: S. FUENTES Y M. P. INFANTE

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

seguros autos municipales CMF ventas Asegurador
<p>Aseguradoras restablecen venta del SOAP tras suspensión por Ley Jacinta y comienzan alzas de precios</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
2
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
3
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
4
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
5
Empresas

Maitencillo se prepara para la llegada de un nuevo condominio residencial
6
Empresas

La reservada carta de Máximo Pacheco a los principales CEO mineros del mundo
7
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
8
Empresas

Xiaomi se lanza por el mercado chileno: gigante china abrirá diez tiendas y traerá sus autos eléctricos al país
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete