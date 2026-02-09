CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
La nueva legislación eleva el monto de las coberturas en hasta UF 600.
Noticias destacadas
Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que, tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial el pasado sábado 7 de febrero, actualizó la normativa asociada al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), con el fin de incorporar las modificaciones introducidas a la Ley de Tránsito.
La nueva legislación elevó los montos de las indemnizaciones por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, además de reducir de 10 a 7 días hábiles el plazo para el pago de indemnizaciones en caso de muerte.
En este contexto, el regulador incorporó al Depósito de Pólizas la “Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP)” y la “Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (SOAPEX)”.
El SOAP corresponde a un seguro obligatorio que entrega cobertura en caso de fallecimiento y por lesiones corporales que se produzcan como consecuencia directa de accidentes de tránsito en los que participe el vehículo asegurado.
En tanto, el SOAPEX aplica a vehículos con matrícula extranjera que ingresen de manera provisoria o temporal al país, durante todo el período en que circulen en territorio nacional, y contempla las mismas coberturas.
Las nuevas coberturas establecidas para ambos seguros son las siguientes:
- Fallecimiento: UF 600 por persona
- Incapacidad permanente total: UF 600 por persona
- Incapacidad permanente parcial: hasta UF 400 por persona
- Gastos médicos hospitalarios: hasta UF 600
“En virtud de lo establecido en la Ley Jacinta, los seguros suscritos con anterioridad a la vigencia de la nueva legislación continúan siendo válidos, aunque mantienen las condiciones contratadas en su oportunidad (coberturas y plazos). Así, hasta marzo de 2027 coexistirán las coberturas de ambos tipos de pólizas”, publicó el regulador.
Cabe destacar que posterior a la publicación de la Ley Jacinta, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del SOAP.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete