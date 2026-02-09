CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

La nueva legislación eleva el monto de las coberturas en hasta UF 600.

Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que, tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial el pasado sábado 7 de febrero, actualizó la normativa asociada al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), con el fin de incorporar las modificaciones introducidas a la Ley de Tránsito.

La nueva legislación elevó los montos de las indemnizaciones por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, además de reducir de 10 a 7 días hábiles el plazo para el pago de indemnizaciones en caso de muerte.

En este contexto, el regulador incorporó al Depósito de Pólizas la “Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP)” y la “Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (SOAPEX)”.

El SOAP corresponde a un seguro obligatorio que entrega cobertura en caso de fallecimiento y por lesiones corporales que se produzcan como consecuencia directa de accidentes de tránsito en los que participe el vehículo asegurado.

En tanto, el SOAPEX aplica a vehículos con matrícula extranjera que ingresen de manera provisoria o temporal al país, durante todo el período en que circulen en territorio nacional, y contempla las mismas coberturas.

Las nuevas coberturas establecidas para ambos seguros son las siguientes:

Fallecimiento: UF 600 por persona Incapacidad permanente total: UF 600 por persona Incapacidad permanente parcial: hasta UF 400 por persona Gastos médicos hospitalarios: hasta UF 600

“En virtud de lo establecido en la Ley Jacinta, los seguros suscritos con anterioridad a la vigencia de la nueva legislación continúan siendo válidos, aunque mantienen las condiciones contratadas en su oportunidad (coberturas y plazos). Así, hasta marzo de 2027 coexistirán las coberturas de ambos tipos de pólizas”, publicó el regulador.

Cabe destacar que posterior a la publicación de la Ley Jacinta, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del SOAP.