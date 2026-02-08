Asociación de Aseguradores informa de la suspensión transitoria en la venta de los SOAP por aplicación de Ley Jacinta
"La industria lamenta los inconvenientes que esta situación puede generar y se encuentra a la espera de que la CMF deposite la nueva póliza, con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta, para retomar a la brevedad la comercialización del SOAP bajo las nuevas condiciones", dijo el gremio.
La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó este domingo que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) desde el sábado 7 de febrero.
La paralización de la comercialización de estas primas se extenderá hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia, dado que aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro -con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta- en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial.
La situación se produce luego de la publicación, el sábado 7 de febrero, de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, que introduce mejoras al SOAP, como el aumento de los montos de las indemnizaciones.
Mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente, dijo la entidad.
Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones.
