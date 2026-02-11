Precios del SOAP suben más de 40% y promedio supera los $ 9 mil tras ajustes por Ley Jacinta
La nueva normativa implicó un aumento de las coberturas desde UF 300 (unos $ 12 millones) a UF 600 (casi $ 24 millones).
Noticias destacadas
Con marzo a la vuelta de la esquina, comienzan a concentrarse una serie de gastos habituales para las personas, entre ellos el pago del permiso de circulación de los vehículos para 2026.
Para cumplir con este trámite, los propietarios deben contar con la revisión técnica vigente, no registrar multas impagas y, además, contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).
Sin embargo, será un año diferente en el caso de este producto que ofrecen las compañías de seguros generales.
Recientemente, por cerca de dos días, la industria debió suspender la comercialización del SOAP, luego de que este sábado se publicara en el Diario Oficial la denominada Ley Jacinta.
La nueva normativa obligó a la industria a dejar de vender las pólizas antiguas y a realizar ajustes en las coberturas, entre ellos el aumento del monto asegurado desde UF 300 (alrededor de $ 12 millones) a UF 600 (casi $ 24 millones) en caso de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.
En ese contexto, surgieron una serie de interrogantes. Una de ellas, el impacto que tendrían estos cambios en el precio de las nuevas pólizas, cuya comercialización partió en las últimas horas.
El nuevo valor
Como era de esperar por el incremento en las coberturas, el precio también subió.
Según un ejercicio que realizó DF sobre la base de información de 10 compañías de seguros que tenían la comercialización del SOAP anterior vigente previo a la publicación de la mencionada ley, el promedio del seguro obligatorio para automóviles (sin considerar camionetas) hasta el sábado era de $ 6.280.
En tanto, tras la publicación de la Ley Jacinta y de acuerdo con las mismas aseguradoras -que hasta este martes ya habían actualizado los valores de las nuevas pólizas-, el precio promedio del SOAP se elevó a $ 9.192.
Así, la comparación entre los valores previos y posteriores a la nueva normativa refleja un incremento cercano al 46% en el costo del SOAP.
Por ejemplo, en el caso de Seguros Falabella subió desde $ 6.190 hasta $ 9.990. Mientras, Southbridge lo elevó desde $ 5.990 a $ 9.580.
HDI, en tanto, lo subió desde $ 6.100 a $ 9.290 y Mutual de Seguros de Chile lo incrementó desde $ 6.600 a $ 7.990.
Coexistencia
Este martes, el titular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, enfatizó que se duplicó la cobertura de los SOAP, “entendiendo que el apoyo financiero que puede necesitar una persona que pasa por una tragedia como esta son bastante elevados y creímos que era oportuno hacer ese aumento”, aseguró.
La autoridad añadió que “eso, por supuesto, viene acompañado de que los seguros son un poco más caros, pero las coberturas van a ser el doble”.
En cuanto a las pólizas que se vendieron previo a la publicación de la legislación -que según la Asociación de Aseguradoras de Chile fueron unas 270 mil-, el jefe de la cartera aclaró que quienes ya adquirieron su seguro, “no deben hacer nada más que mantenerlo”.
El ministro señaló que “les costó un poquito más barato y les va a dar una cobertura un poco menor”. Así, habrá coexistencia entre ambos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete