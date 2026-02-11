Precios del SOAP suben más de 40% y promedio supera los $ 9 mil tras ajustes por Ley Jacinta

La nueva normativa implicó un aumento de las coberturas desde UF 300 (unos $ 12 millones) a UF 600 (casi $ 24 millones).

Con marzo a la vuelta de la esquina, comienzan a concentrarse una serie de gastos habituales para las personas, entre ellos el pago del permiso de circulación de los vehículos para 2026.

Para cumplir con este trámite, los propietarios deben contar con la revisión técnica vigente, no registrar multas impagas y, además, contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Sin embargo, será un año diferente en el caso de este producto que ofrecen las compañías de seguros generales.

Recientemente, por cerca de dos días, la industria debió suspender la comercialización del SOAP, luego de que este sábado se publicara en el Diario Oficial la denominada Ley Jacinta.

La nueva normativa obligó a la industria a dejar de vender las pólizas antiguas y a realizar ajustes en las coberturas, entre ellos el aumento del monto asegurado desde UF 300 (alrededor de $ 12 millones) a UF 600 (casi $ 24 millones) en caso de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.

En ese contexto, surgieron una serie de interrogantes. Una de ellas, el impacto que tendrían estos cambios en el precio de las nuevas pólizas, cuya comercialización partió en las últimas horas.

El nuevo valor

Como era de esperar por el incremento en las coberturas, el precio también subió.

Según un ejercicio que realizó DF sobre la base de información de 10 compañías de seguros que tenían la comercialización del SOAP anterior vigente previo a la publicación de la mencionada ley, el promedio del seguro obligatorio para automóviles (sin considerar camionetas) hasta el sábado era de $ 6.280.

En tanto, tras la publicación de la Ley Jacinta y de acuerdo con las mismas aseguradoras -que hasta este martes ya habían actualizado los valores de las nuevas pólizas-, el precio promedio del SOAP se elevó a $ 9.192.

Así, la comparación entre los valores previos y posteriores a la nueva normativa refleja un incremento cercano al 46% en el costo del SOAP.

Por ejemplo, en el caso de Seguros Falabella subió desde $ 6.190 hasta $ 9.990. Mientras, Southbridge lo elevó desde $ 5.990 a $ 9.580.

HDI, en tanto, lo subió desde $ 6.100 a $ 9.290 y Mutual de Seguros de Chile lo incrementó desde $ 6.600 a $ 7.990.

Coexistencia

Este martes, el titular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, enfatizó que se duplicó la cobertura de los SOAP, “entendiendo que el apoyo financiero que puede necesitar una persona que pasa por una tragedia como esta son bastante elevados y creímos que era oportuno hacer ese aumento”, aseguró.

La autoridad añadió que “eso, por supuesto, viene acompañado de que los seguros son un poco más caros, pero las coberturas van a ser el doble”.

En cuanto a las pólizas que se vendieron previo a la publicación de la legislación -que según la Asociación de Aseguradoras de Chile fueron unas 270 mil-, el jefe de la cartera aclaró que quienes ya adquirieron su seguro, “no deben hacer nada más que mantenerlo”.

El ministro señaló que “les costó un poquito más barato y les va a dar una cobertura un poco menor”. Así, habrá coexistencia entre ambos.