Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Travel Security: la agencia de viajes que sorteó la fusión con BICE y que mantuvo su nombre

Al tercer trimestre de 2025, incluyendo los resultados de su filial en Perú, alcanzó utilidades por $ 6.465 millones, lo que significó un alza de 33,4% interanual.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 23 de febrero de 2026 a las 12:30 hrs.

Sofía Pumpin Silva viajes seguros BICECORP SECURITY adquisiciones y fusiones
<p>Travel Security: la agencia de viajes que sorteó la fusión con BICE y que mantuvo su nombre</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

El millonario bono que Latam repartió entre sus trabajadores por los buenos resultados
2
DF MAS

Ximena Lincolao, próxima ministra de Ciencias: “Toda mi carrera en EEUU me preparó para esto”
3
DF MAS

De Quillota a El Salvador: el ambicioso plan de Sudmédica para levantar un hub clínico en Centroamérica
4
Economía y Política

Un saldo en contra están enfrentando las personas mayores de 55 años en el mercado laboral de un Chile que envejece
5
Empresas

El mercado automotriz chileno se reconfigura y marcas asiáticas alcanzan el 72% de las unidades vendidas
6
Empresas

Mucho litio y otros minerales críticos: lo que revelan sondajes del desconocido proyecto de SQM en Namibia
7
Empresas

Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
8
Empresas

En medio del boom de precios, más de la mitad de las grandes minas privadas de cobre bajó su producción en 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete