Travel Security: la agencia de viajes que sorteó la fusión con BICE y que mantuvo su nombre
Al tercer trimestre de 2025, incluyendo los resultados de su filial en Perú, alcanzó utilidades por $ 6.465 millones, lo que significó un alza de 33,4% interanual.
A diferencia del banco y la aseguradora del Grupo Security que están en proceso de modificar su nombre luego de la fusión por absorción por parte de Bicecorp, la agencia de viajes Travel Security, mantuvo su nombre y desde septiembre de 2025 comenzó a llamarse “Travel Security de BICE”.
La decisión de mantener el nombre original no responde a una regla única dentro del grupo, sino a una evaluación estrategia, ya que la firma cuenta “con una trayectoria sólida y un posicionamiento consolidado en el mercado de viajes corporativos”, aseguró a DF el gerente general de la entidad, Eduardo Correa.
Agregó que para BICE, la integración representó una oportunidad de complementar su propuesta de valor en segmentos donde no tenían presencia directa, como es un negocio especializado en gestión de viajes corporativos.
“Mantener la marca de Travel Security, y sumar en ella el respaldo de BICE, nos permite resguardar la continuidad de esa confianza y experiencia construidas en el mercado, al mismo tiempo que se potencia con la solidez y la visión de largo plazo de BICE”, comentó Correa.
Los números del negocio
Durante 2025, la filial de viajes se enfocó en ampliar su base de clientes, fortaleciendo las relaciones de largo plazo con las empresas y usuarios que viajan con más frecuencia, donde “hoy vemos una demanda cada vez más marcada por servicios de viaje”, comentó Correa.
Así, al tercer trimestre de 2025, Travel Security -incluyendo los resultados de Travel Perú- alcanzó utilidades por $ 6.465 millones, lo que significó un alza de 33,4% interanual.
Lo anterior, se vió impulsado por un mayor tipo de cambio promedio en dólares y un aumento de 10,1% en las ventas totales, que ascendieron a US$ 187 millones a septiembre del año pasado, según publicó BICE en sus estados financieros.
En detalle, durante el segundo trimestre, las ganancias de la filial registraron $ 2.441 millones. En el siguiente período -julio a septiembre-, las utilidades bajaron 12,4% y anotaron $ 2.138 millones, como consecuencia de una disminución en sus ingresos.
Entre los negocios que resaltaron, Correa explicó que “en el segmento vacacional, los viajes de colección han tenido una alta demanda".
De acuerdo con el ejecutivo, los denominados "viajes de colección" son experiencias diseñadas por autores especializados en diversos destinos, que guían y acompañan a los clientes en todo momento del viaje.
Un panorama similar experimentó Travel Perú, ya que generó ganancias por US$ 730 mil a septiembre del año pasado, lo que implicó un aumento de 22,7% si se compara con el mismo mes de 2024. Entre las razones que explicaron el alza, la firma registró ventas por US$ 48 millones, lo que significó un crecimiento de 26,4% en doce meses.
De cara a 2026, Correa afirmó que buscan seguir creciendo y evolucionando hacia un modelo más personalizado, donde la tecnología y el acompañamiento humano trabajen de forma integrada para anticipar las necesidades de los usuarios que viajan para responder con mayor precisión.
