Minsal anuncia que mascarillas en exteriores no serán obligatorias desde el 14 de abril

El Ministerio de Salud informó en la presentación del nuevo Plan "Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso", que a partir del 14 de abril y en todo Chile, el uso de mascarillas en espacios abiertos ya no será obligatorio.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, hizo el anuncio junto a integrantes de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y las Mesas Técnicas, cuyo objetivo es trabajar en el diseño de la gestión de la pandemia de Covid-19 en el país.

"Tenemos que enviar el mensaje correcto. Acá no estamos eliminando la mascarilla. Lo importante es que la evidencia científica nos indica que hay lugares de bajo riesgo donde puede no utilizarse, pero debemos ser responsables", afirmó Yarza.

Detalles del plan

El nuevo plan contará con una clasificación de tres fases según la incidencia del virus: Bajo Impacto Sanitario, Medio Impacto Sanitario y Alto Impacto Sanitario.

En la Fase de Bajo Impacto Sanitario, el escenario de menor incidencia de Covid-19, el uso de mascarilla es obligatorio en espacios abiertos donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro y en todo espacio cerrado. Hay exigencias de pase de movilidad, pero no se aplican restricciones de aforo de ningún tipo.

En la Fase de Medio Impacto Sanitario, el uso de mascarilla es obligatorio "en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro" y en todo espacio cerrado, según el instructivo del Minsal. Hay exigencias de pase de movilidad, aforos que consideran una distancia interpersonal de 1 metro y límite de hasta 10 mil personas en eventos masivos.

Por último, en la Fase de Alto Impacto Sanitario, el más grave de los escenarios, el uso de mascarilla es obligatorio en todo lugar, se aplican exigencias de pase de movilidad, aforos que consideran una distancia de 1,5 metros entre las personas y un límite de 200 concurrentes a eventos masivos.

Reacciones de gremios

Carlos Huete, presidente de Asociación de Eventos de Chile (Asevech), valoró el anuncio del nuevo plan. "Estamos como gremio muy contentos por el nuevo anuncio. Creemos que la manera de darles restricciones a los eventos le da una viabilidad económica y de funcionamiento bastante más realista de lo que se necesita para poder mantenernos funcionando", declaró.

Mayor cautela mostró el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, afirmando que la simplificación a tres fases "puede ser positiva", pero señalando que necesitan conocer más detalles.

"Hasta ahora no sabemos qué va a pasar con algunas de las medidas que están impidiendo que los restaurantes tengan aforo completo, que les permita poder volver a los niveles de venta previos a esta crisis sanitaria. También para el caso de los eventos con interacción; no nos queda my claro cuál va a ser la lógica de aforos para ellos", dijo el representante.