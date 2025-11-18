NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial
La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.
Noticias destacadas
NotCo AI, la unidad de negocio de NotCo que desarrolla fórmulas para terceros con su plataforma de inteligencia artificial (IA), cerró una alianza Barry Callebaut, uno de los principales productores de chocolate del mundo, informó la foodtech chilena en un comunicado.
Esta asociación permitirá a la multinacional de origen suizo utilizar a “Giusseppe”, la IA de NotCo, para acelerar la innovación y ofrecer experiencias más rápidas y personalizadas a los clientes, con nuevos sabores y texturas del chocolate y que también sea sustentable.
En el comunicado, la compañía chilena señaló que el cambio climático, la volatilidad del cacao y los costos al alza están obligando a la industria a replantear cómo innovar. “Hoy, el mercado exige respuestas más rápidas, eficientes y sostenibles, que ya no se logran solo con métodos tradicionales. Se necesita tecnología capaz de descubrir soluciones que antes eran invisibles para el trabajo humano”.
Agregó que el acuerdo también marca el paso definitivo de NotCo hacia su modelo Enterprise AI, convirtiéndose en la plataforma fundacional de IA de las grandes compañías de ingredientes y consumo masivo globales.
El CEO de Barry Callebaut, Peter Feld, explicó en el comunicado que para la chocolatera este acuerdo marca un “antes y un después” y que la “IA de NotCo nos permite acceder a soluciones que antes no estaban disponibles: más rápidas, más precisas y totalmente escalables” y será la primera vez que la compañía suiza utilice IA en la producción.
Giusseppe es el nombre de la IA creada en Chile que ha sido entrenada durante una década, con datos de "alta calidad" por ingenieros y chefs. Es capaz de generar formulaciones industriales completas integrando información sensorial, técnica y regulatoria en una fracción del tiempo común.
“Estamos combinando un siglo de historia chocolatera con 10 años de inteligencia artificial entrenada en NotCo. Esto va a cambiar para siempre cómo se desarrolla e innova en chocolate. Estamos creando el chocolate del futuro: más rápido, más eficiente y sustentable” dijo el CEO y cofundador de NotCo, Matías Muchnick, en el mismo comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, por $ 3.171 millones.
NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial
La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete