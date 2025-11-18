NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial

La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.

NotCo AI, la unidad de negocio de NotCo que desarrolla fórmulas para terceros con su plataforma de inteligencia artificial (IA), cerró una alianza Barry Callebaut, uno de los principales productores de chocolate del mundo, informó la foodtech chilena en un comunicado.

Esta asociación permitirá a la multinacional de origen suizo utilizar a “Giusseppe”, la IA de NotCo, para acelerar la innovación y ofrecer experiencias más rápidas y personalizadas a los clientes, con nuevos sabores y texturas del chocolate y que también sea sustentable.

En el comunicado, la compañía chilena señaló que el cambio climático, la volatilidad del cacao y los costos al alza están obligando a la industria a replantear cómo innovar. “Hoy, el mercado exige respuestas más rápidas, eficientes y sostenibles, que ya no se logran solo con métodos tradicionales. Se necesita tecnología capaz de descubrir soluciones que antes eran invisibles para el trabajo humano”.

Agregó que el acuerdo también marca el paso definitivo de NotCo hacia su modelo Enterprise AI, convirtiéndose en la plataforma fundacional de IA de las grandes compañías de ingredientes y consumo masivo globales.

El CEO de Barry Callebaut, Peter Feld, explicó en el comunicado que para la chocolatera este acuerdo marca un “antes y un después” y que la “IA de NotCo nos permite acceder a soluciones que antes no estaban disponibles: más rápidas, más precisas y totalmente escalables” y será la primera vez que la compañía suiza utilice IA en la producción.

Giusseppe, la IA de NotCo

Giusseppe es el nombre de la IA creada en Chile que ha sido entrenada durante una década, con datos de "alta calidad" por ingenieros y chefs. Es capaz de generar formulaciones industriales completas integrando información sensorial, técnica y regulatoria en una fracción del tiempo común.

“Estamos combinando un siglo de historia chocolatera con 10 años de inteligencia artificial entrenada en NotCo. Esto va a cambiar para siempre cómo se desarrolla e innova en chocolate. Estamos creando el chocolate del futuro: más rápido, más eficiente y sustentable” dijo el CEO y cofundador de NotCo, Matías Muchnick, en el mismo comunicado.